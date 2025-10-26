Lun 27 octubre 2025
BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB

Artistas
Sobre Black Rebel Motorcycle Club

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB es una banda de rock alternativo nacida en San Francisco en 1998, formada por Peter Hayes, Robert Levon Been y Nick Jago. Su estilo combina garage rock, shoegaze, post-punk revival y psicodelia, con influencias de grupos como The Jesus and Mary Chain, The Stooges y My Bloody Valentine. Desde su debut con B.R.M.C. en 2001, han mantenido una trayectoria coherente, marcada por una estética oscura y un sonido envolvente.

Con discos como Take Them On, On Your Own (2003) y Howl (2005), el grupo exploró desde el rock más crudo hasta el folk y el blues. La salida de Nick Jago en 2008 dio paso a Leah Shapiro en la batería, consolidando una nueva etapa con álbumes como Beat the Devil’s Tattoo (2010) y Specter at the Feast (2013), este último influido por la muerte del padre de Robert Levon Been, también músico. Su último trabajo, Wrong Creatures (2018), reafirma su capacidad para evolucionar sin perder identidad.

A lo largo de más de dos décadas, BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB ha publicado ocho álbumes de estudio, varios EPs y discos en directo, convirtiéndose en una banda de culto dentro del rock independiente.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Black Rebel Motorcycle Club

  • B.R.M.C. (2001)
  • Take Them On, On Your Own (2003)
  • Howl (2005)
  • Baby 81 (2007)
  • The Effects of 333 (2008)
  • Beat the Devil’s Tattoo (2010)
  • Specter at the Feast (2013)
  • Wrong Creatures (2018)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB, esta playlist es el punto de partida ideal. Desde la intensidad de Beat the Devil’s Tattoo hasta la nostalgia de Whatever Happened To My Rock ‘N’ Roll, pasando por himnos como Spread Your Love o Ain’t No Easy Way, cada tema revela una faceta distinta de su identidad musical. Escúchala aquí:

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más emblemáticos de BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB es el de Whatever Happened To My Rock ‘N’ Roll (Punk Song), una declaración de principios que encapsula la actitud rebelde y visceral de la banda. Con imágenes en blanco y negro y una estética cruda, este vídeo se ha convertido en un clásico del rock alternativo de los 2000. Descúbrelo aquí:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

Subscribe