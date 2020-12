BIOGRAFÍA DE BLEACHERS

Bleachers es el proyecto en solitario de Jack Antonoff, caracterizado por un estilo pop elegante y emocional fuertemente influenciado por los 80 y las películas de John Hughes aunque usando técnicas de producción modernas. Su single debut, I Wanna Get Better, fue publicado en la primavera de 2014 por RCA, con un álbum, Strange Desire, publicado ese mismo verano. El disco fue producido en parte por John Hill y Vince Clarke (Depeche Mode, Yaz, Erasure), y contó con la participación de Yoko Ono y Grimes. Después del lanzamiento del disco, Antonoff armó una banda en vivo y comenzó una gira que duró gran parte de 2015. Ese septiembre, lanzó Terrible Thrills, Vol. 2, que incluía versiones de todas las canciones de Strange Desire interpretadas por artistas femeninas, incluyendo a Carly Rae Jepsen, Elle King, Tinashe y Rachel, la hermana de Antonoff. Para Gone Now de 2017, se inspiró en sus recuerdos de los ataques terroristas del 11-S y la muerte de su hermana por cáncer cuando tenía 18 años. Grabó el álbum en el estudio de su casa y lo presentó en una instalación de arte que era una réplica exacta del dormitorio de su infancia.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE BLEACHERS

Strange Desire (2014)

Gone Now (2017)

