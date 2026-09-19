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BLEACHERS

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CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
2 min.

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Sobre Bleachers

Bleachers es la banda liderada por Jack Antonoff, formada en 2013 en Nueva Jersey y conocida por su mezcla de indie pop, new wave y rock alternativo. Desde su irrupción con el sencillo “I Wanna Get Better” en 2014, el proyecto ha desarrollado una discografía sólida compuesta por álbumes profundamente personales y producciones que combinan nostalgia ochentera con una sensibilidad pop contemporánea. A su debut Strange Desire (2014) le siguieron Gone Now (2017), Take the Sadness Out of Saturday Night (2021), su álbum homónimo Bleachers (2024) y la regrabación A Stranger Desired (2024), consolidándolo como uno de los proyectos más influyentes dentro del pop alternativo actual. En 2023, los músicos Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Evan Smith, Michael Riddleberger y Zem Audu se unieron oficialmente a Antonoff como miembros estables de la banda. En 2026 la banda ha estado especialmente activa: anunciaron everyone for ten minutes, publicado el 22 de mayo vía Dirty Hit y adelantado por singles como «Dirty Wedding Dress» y «the van». Ya en septiembre, estrenaron «Caught Myself Believing», su aportación a la banda sonora de Practical Magic 2.

Discografía de Bleachers

  • Strange Desire (2014)
  • Gone Now (2017)
  • Take the Sadness Out of Saturday Night (2021)
  • Bleachers (2024)
  • A Stranger Desired (2024)
  • everyone for ten minutes (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para sumergirse en el universo emocional y vibrante de Bleachers, la playlist oficial This Is Bleachers es el punto de partida ideal. En ella encontrarás himnos generacionales como “I Wanna Get Better”, “Rollercoaster”, “Don’t Take The Money” y “Chinatown”, junto con nuevas piezas que muestran la evolución sonora y narrativa de Jack Antonoff y su banda. Una mezcla de energía, melancolía y melodías irresistibles que captura a la perfección la magia que ha convertido a Bleachers en una referencia del pop alternativo.

Videoclip Destacado

El videoclip más visto de Bleachers es I Wanna Get Better, con más de 15 millones de visualizaciones en YouTube. Dirigido por Lena Dunham, el vídeo combina humor, terapia y caos emocional para reflejar el mensaje de superación personal que hizo de esta canción uno de los himnos fundamentales de la banda. Es una ventana perfecta al estilo expresivo y catártico que define a Jack Antonoff y a su universo creativo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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