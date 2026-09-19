Sobre Bleachers

Bleachers es la banda liderada por Jack Antonoff, formada en 2013 en Nueva Jersey y conocida por su mezcla de indie pop, new wave y rock alternativo. Desde su irrupción con el sencillo “I Wanna Get Better” en 2014, el proyecto ha desarrollado una discografía sólida compuesta por álbumes profundamente personales y producciones que combinan nostalgia ochentera con una sensibilidad pop contemporánea. A su debut Strange Desire (2014) le siguieron Gone Now (2017), Take the Sadness Out of Saturday Night (2021), su álbum homónimo Bleachers (2024) y la regrabación A Stranger Desired (2024), consolidándolo como uno de los proyectos más influyentes dentro del pop alternativo actual. En 2023, los músicos Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Evan Smith, Michael Riddleberger y Zem Audu se unieron oficialmente a Antonoff como miembros estables de la banda. En 2026 la banda ha estado especialmente activa: anunciaron everyone for ten minutes, publicado el 22 de mayo vía Dirty Hit y adelantado por singles como «Dirty Wedding Dress» y «the van». Ya en septiembre, estrenaron «Caught Myself Believing», su aportación a la banda sonora de Practical Magic 2.

Discografía de Bleachers

Strange Desire (2014)

Gone Now (2017)

Take the Sadness Out of Saturday Night (2021)

Bleachers (2024)

A Stranger Desired (2024)

everyone for ten minutes (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para sumergirse en el universo emocional y vibrante de Bleachers, la playlist oficial This Is Bleachers es el punto de partida ideal. En ella encontrarás himnos generacionales como “I Wanna Get Better”, “Rollercoaster”, “Don’t Take The Money” y “Chinatown”, junto con nuevas piezas que muestran la evolución sonora y narrativa de Jack Antonoff y su banda. Una mezcla de energía, melancolía y melodías irresistibles que captura a la perfección la magia que ha convertido a Bleachers en una referencia del pop alternativo.

Videoclip Destacado

El videoclip más visto de Bleachers es “I Wanna Get Better”, con más de 15 millones de visualizaciones en YouTube. Dirigido por Lena Dunham, el vídeo combina humor, terapia y caos emocional para reflejar el mensaje de superación personal que hizo de esta canción uno de los himnos fundamentales de la banda. Es una ventana perfecta al estilo expresivo y catártico que define a Jack Antonoff y a su universo creativo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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