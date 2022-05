Sobre Blink-182

El humor escatológico de blink-182 es un elemento fundamental, pero no el único, en esta banda de pop-punk. Después de ganar popularidad con espectáculos humorísticos, en 1999 lograron un éxito masivo con el álbum Enema of the State. Burlas a la estética mainstream que en esa época inundaba la radio y la televisión, canciones directas y videoclips divertidos donde casi nunca se toman en serio a sí mismos se ganan la simpatía del público. Influenciados por bandas como Dinosaur Jr., The Cure y NOFX, llegan a la vez que Green Day y The Offspring al resurgimiento del punk californiano.

Discografía de Blink 182

Cheshire Cat (1995)

Dude Ranch (1997)

Enema of the State (1999)

Take Off Your Pants and Jacket (2001)

Blink-182 (2003)

Neighborhoods (2011)

California (2016)

Nine (2019)

