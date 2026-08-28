Sobre Blondshell

Blondshell es el proyecto de la cantautora estadounidense Sabrina Teitelbaum (Nueva York, 1997), afincada en Los Ángeles y conocida por unas letras directas y confesionales que combinan guitarras contundentes con la especificidad y el humor ácido del mejor rock alternativo. Antes de adoptar este nombre, Teitelbaum publicó música bajo el alias BAUM, una etapa más pop de la que terminó desencantándose hasta decidir dejarla completamente atrás.

Blondshell debutó en junio de 2022 con el single Olympus y firmó pocos meses después con Partisan Records. Su álbum debut homónimo, Blondshell (2023), producido junto a Yves Rothman, recibió el aplauso unánime de la crítica y llegó a figurar en la lista de mejores canciones del año de Barack Obama, consolidándola como una de las voces más celebradas del rock alternativo de su generación.

Su segundo álbum, If You Asked For A Picture (2025), amplió ese universo con referencias a Queens of the Stone Age y Smashing Pumpkins y le valió un lugar en las listas de mejores discos de Billboard, Rolling Stone y NME, con el New York Times definiéndola como «una supernova del alt-rock». Ese mismo año publicó el proyecto hermano Another Picture, con colaboraciones de Conor Oberst, Samia, Folk Bitch Trio, John Glacier y Gigi Perez. En 2026 ha encadenado los adelantos Heart Has To Work So Hard y “Fur Elise” de cara a su tercer álbum, Violins, previsto para el 25 de septiembre de 2026 vía Partisan Records.

Discografía de Artista

Blondshell (2023)

If You Asked For A Picture (2025)

Another Picture (2025)

Violins (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en su universo sonoro, esta playlist es el punto de partida perfecto. Desde el himno confesional Olympus hasta la crudeza de Sepsis, pasando por joyas de su segundo álbum como What’s Fair, cada canción es una muestra de su capacidad para convertir la vulnerabilidad en himno. ¡Dale al play y déjate llevar!

Videoclip Destacado

El videoclip de Sepsis resume a la perfección la mezcla de crudeza y humor que define a Blondshell: un collage de momentos cotidianos, entre ironía y catarsis, que acompaña a una de sus canciones más celebradas. Es el punto de entrada ideal para quienes buscan entender su propuesta visual además de la musical.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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