Devonté Hynes, conocido artísticamente como Blood Orange, es uno de los creadores más versátiles y visionarios de la música contemporánea. Nacido en Londres en 1985 y de ascendencia sierraleonesa y guyanesa, Hynes ha desarrollado una carrera multifacética como productor, compositor, multiinstrumentista, cantante y director. Tras sus inicios en la banda Test Icicles y su etapa como Lightspeed Champion, en 2011 lanzó Coastal Grooves, su primer álbum bajo el alias Blood Orange, marcando el inicio de una nueva etapa artística centrada en el R&B alternativo, el soul y la electrónica.

Su obra ha sido aclamada por su capacidad para explorar temas como la identidad, la raza, la sexualidad y la salud mental, especialmente en discos como Freetown Sound (2016), comparado con trabajos de Kendrick Lamar o D’Angelo por su profundidad política y emocional. En Negro Swan (2018), Hynes profundizó en la experiencia de la marginalidad y la depresión, mientras que Angel’s Pulse (2019) consolidó su estilo como un collage emocional y sonoro.

Además de su carrera en solitario, Blood Orange ha colaborado con artistas como Solange Knowles, A$AP Rocky, Puff Daddy, Mariah Carey, Sky Ferreira, Debbie Harry, Caroline Polachek y Kindness, entre muchos otros. También ha compuesto bandas sonoras para películas como Palo Alto, Queen & Slim, Mainstream y Passing, y ha dirigido videoclips para artistas como Beck.

Discografía de Blood Orange / Devonteé Hynes

Como Blood Orange

Coastal Grooves (2011)

Cupid Deluxe (2013)

Freetown Sound (2016)

Negro Swan (2018)

Angel’s Pulse (2019)

Essex Honey (2025)

Como Devonté Hynes

Palo Alto (2013)

Fields with Third Coast Percussion (2019)[41]

Queen & Slim (2019)

We Are Who We Are (2020)

Mainstream (2020)

Passing (2021)

