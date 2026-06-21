Sobre Blossoms

Blossoms es una banda de indie rock formada en 2013 en Stockport, Greater Manchester (Inglaterra), integrada por Tom Ogden, Charlie Salt, Josh Dewhurst, Joe Donovan y Myles Kellock. Su debut homónimo, Blossoms (2016), los llevó al número uno de las listas británicas y les valió una nominación al Mercury Prize, además de situarlos en cuarta posición en la lista BBC Sound of 2016. Tras consolidarse con Cool Like You (2018) y alcanzar su segundo número uno con Foolish Loving Spaces (2020), la banda continuó su progresión con Ribbon Around the Bomb (2022) y Gary (2024), grabado junto a CMAT y que supuso su cuarto número uno consecutivo. En 2026 anunciaron Songs From The Wedding Cake, su sexto álbum, presentado con el single «Meet Me In Love» y protagonizado en su videoclip por Maya Jama, lo que reafirma a Blossoms como una de las bandas más fiables y constantes del indie-pop británico de la última década.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Blossoms

Blossoms (2016)

Cool Like You (2018)

Foolish Loving Spaces (2020)

Ribbon Around the Bomb (2022)

Gary (2024, con la colaboración de CMAT)

Songs From The Wedding Cake (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Blossoms reúne los temas que definen la evolución artística de Blossoms. Canciones como «Charlemagne», «Your Girlfriend», «Honey Sweet», «There’s A Reason Why (I Never Returned Your Calls)» o «Meet Me In Love» muestran su evolución desde el indie rock luminoso de sus inicios hasta el pop con guiños disco de su etapa más reciente. Una selección fundamental para entender por qué Blossoms se han mantenido una década entre las bandas británicas más sólidas de su generación.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido y visitado de Blossoms es «Charlemagne», publicado en 2016. El vídeo, perteneciente a su álbum de debut homónimo, acumula varios millones de visualizaciones y se ha convertido en la puerta de entrada habitual a la banda para nuevos oyentes. Este vídeo marcó el primer gran hito visual de su carrera, coincidiendo con el momento en que la prensa británica empezó a situarlos entre las bandas revelación de su generación.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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