Sobre Blur

Formada en Londres en 1988, Blur se erigió como una de las bandas más influyentes del movimiento britpop, marcando una época con su ingenio lírico, melodías pegajosas y una evolución sonora que los llevó más allá de las etiquetas. Integrada por Damon Albarn (voz y teclados), Graham Coxon (guitarra), Alex James (bajo) y Dave Rowntree (batería), la banda debutó con Leisure (1991), un álbum influenciado por el madchester y el shoegaze que alcanzó el número 7 en las listas británicas. Su consolidación llegó con Modern Life Is Rubbish (1993), que dio paso al icónico Parklife (1994), un disco que definió el britpop con éxitos como Girls & Boys y Parklife. Con nueve álbumes de estudio, seis en vivo, tres recopilatorios, un álbum de remezclas, cuatro EPs, 38 sencillos y 37 videoclips, Blur ha explorado géneros desde el indie rock hasta la música electrónica, manteniendo su relevancia con regresos triunfales como The Magic Whip (2015) y The Ballad of Darren (2023). Su capacidad para reinventarse, liderada por la versatilidad de Albarn y el toque punk-rock de Coxon, los ha convertido en un referente indiscutible de la música británica.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Blur

Leisure (1991)

Modern Life Is Rubbish (1993)

Parklife (1994)

The Great Escape (1995)

Blur (1997)

13 (1999)

Think Tank (2003)

The Magic Whip (2015)

The Ballad of Darren (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Blur con una selección de sus temas más emblemáticos, desde los himnos britpop de los 90 hasta las joyas melancólicas de su etapa más reciente. Canciones como Song 2, con su energía explosiva, o The Universal, con su emotiva profundidad, capturan la esencia de una banda que nunca teme experimentar. Escucha esta playlist cuidadosamente seleccionada y déjate llevar por la magia de Blur.

Videoclip Destacado

No puedes perderte el icónico videoclip de Song 2, un derroche de energía que encapsula el espíritu rebelde de Blur en su etapa más rockera. Dirigido por Sophie Muller, este vídeo de 1997, con su estética cruda y caótica, refleja perfectamente la intensidad de la canción que catapultó a la banda al estrellato global. ¡Revive este clásico que sigue siendo un himno generacional!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!