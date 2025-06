Sobre Bob Dylan

Bob Dylan, nacido como Robert Allen Zimmerman el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, es un cantautor, poeta y artista estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX y XXI. Pionero del folk rock, Dylan revolucionó la música popular en la década de 1960 con canciones como Blowin’ in the Wind y The Times They Are a-Changin’, himnos de los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra. Su prolífica carrera abarca más de 60 años, con 40 álbumes de estudio, desde su debut Bob Dylan (1962, Columbia Records) hasta The 1975 Tapes (2024). Conocido por su voz nasal y letras poéticas que mezclan crítica social, surrealismo y espiritualidad, Dylan ha explorado géneros como folk, rock, blues, country y gospel. Ganador de 10 premios Grammy, un Oscar por Things Have Changed (2000) y el Nobel de Literatura en 2016 por «crear nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la canción estadounidense», también recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2012. Su trilogía de álbumes eléctricos (Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde, 1965-1966) redefinió el rock, mientras que obras como Blood on the Tracks (1975) y Time Out of Mind (1997) muestran su capacidad de reinvención. En 2025, Dylan continúa su Rough and Rowdy Ways World Wide Tour, actuando en Europa y Norteamérica, mientras su legado cultural, con más de 125 millones de discos vendidos, sigue inspirando generaciones.

Discografía de Bob Dylan

Bib Dylan (1962)

The Freewheelin’ Bob Dylan (1963)

The Times They Are a-Changin’ (1964)

Another Side of Bob Dylan (1964)

Bringing It All Back Home (1965)

Highway 61 Revisited (1965)

Blonde on Blonde (1966)

John Wesley Harding (1967)

Nashville Skyline (1969)

Self Portrait (1970)

New Morning (1970)

Pat Garrett & Billy the Kid (1973)

Dylan (1973)

Planet Waves (1974)

Blood on the Tracks (1975)

The Basement Tapes (1975)

Desire (1976)

Street Legal (1978)

Slow Train Coming (1979)

Saved (1980)

Shot of Love (1981)

Infidels (1983)

Empire Burlesque (1985)

Knocked Out Loaded (1986)

Down in the Groove (1988)

Oh Mercy (1989)

Under the Red Sky (1990)

Good as I Been to You (1992)

World Gone Wrong (1993)

Time Out of Mind (1997)

«Love and Theft» (2001)

Modern Times (2006)

Together Through Life (2009)

Christmas in the Heart (2009)

Tempest (2012)

Shadows in the Night (2015)

Fallen Angels (2016)

Triplicate (2017)

Rough and Rowdy Ways (2020)

The 1975 Tapes (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje poético con Bob Dylan a través de una selección de sus temas más icónicos. Desde el himno generacional Blowin’ in the Wind hasta el épico Like a Rolling Stone y el introspectivo Murder Most Foul de Rough and Rowdy Ways, esta playlist captura su genio para fusionar folk, rock y blues con letras que desafían y emocionan. Perfecta para quienes buscan música que trasciende el tiempo, esta colección es una puerta al legado de un poeta inmortal. ¡Déjate inspirar por su voz!

Videoclip Destacado

Sumérgete en el icónico videoclip de Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan, una obra revolucionaria de 1965 que marcó un hito en la historia de los videoclips. Dirigido por D. A. Pennebaker como parte del documental Dont Look Back, el video muestra a Dylan en un callejón londinense, sosteniendo carteles con frases clave de la canción que descarta uno a uno, en un estilo proto-rap que mezcla poesía beat y crítica social. La simplicidad cruda, con Allen Ginsberg y Bob Neuwirth al fondo, y la energía frenética de la canción, con su fusión de folk y rock eléctrico, crean una experiencia visual que captura la rebeldía de la era. ¡Un videoclip visionario que sigue siendo referente cultural!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

