Formada en Bogotá en 2005, Bomba Estéreo es una banda colombiana que ha revolucionado la escena musical global con su fusión única de ritmos tradicionales del Caribe colombiano, como la cumbia y la champeta, con música electrónica, rock, reggae, rap y reguetón alternativo. Fundada por el músico y productor Simón Mejía, la agrupación tomó un giro definitivo cuando Liliana Saumet, una carismática vocalista de la costa caribeña, se unió al proyecto, aportando letras vibrantes y una energía escénica inigualable. Con ocho álbumes de estudio, un EP y múltiples colaboraciones con artistas como Will Smith, Bad Bunny y Buraka Som Sistema, Bomba Estéreo se ha consolidado como una de las bandas colombianas más influyentes, llevando su “cumbia psicodélica” a escenarios icónicos como Coachella, Glastonbury y Lollapalooza. Su música no solo celebra la riqueza cultural de Colombia, sino que también aborda temas como el medio ambiente, la migración y la identidad, resonando con audiencias de todo el mundo. Desde su debut con Vol. 1 en 2006 hasta su más reciente proyecto Astropical en 2025, junto a Rawayana, la banda ha acumulado nueve nominaciones a los Grammy, incluyendo los Latin Grammy, y ha sido reconocida como Mejor Nuevo Artista por iTunes Latinoamérica en 2012.

Discografía de Bomba Estéreo

Volumen 1 (2006)

Estalla (2008)

Elegancia tropical (2012)

Amanecer (2015)

Ayo (2017)

Deja (2021)

Agua (EP, 2021)

Astropical (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Bomba Estéreo con una selección de sus temas más emblemáticos, que combinan ritmos contagiosos con letras que van desde la celebración hasta la reflexión profunda. Canciones como Fuego, Soy Yo y To My Love han marcado generaciones, mientras que colaboraciones como Ojitos Lindos con Bad Bunny muestran su capacidad para reinventarse. Esta playlist reúne lo mejor de su trayectoria, perfecta para vibrar con su energía única. ¡Prepárate para bailar y sentir la fuerza de la cumbia electrónica!

Videoclip Destacado

No te pierdas el icónico videoclip de Soy Yo, un himno de empoderamiento que captura la esencia de Bomba Estéreo. Protagonizado por una niña que enfrenta el mundo con confianza y autenticidad, este video se volvió viral por su mensaje universal y su estética vibrante. Se trata de la puerta perfecta para descubrir la magia visual y musical de la banda. ¡Déjate llevar por esta explosión de color y ritmo!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

