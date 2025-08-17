Sobre Bombay Bicycle Club

Formada en 2005 en Crouch End, Londres, Bombay Bicycle Club es una banda de indie rock que ha conquistado la escena musical con su versatilidad y evolución sonora. Compuesta por Jack Steadman (voz principal, guitarra y piano), Jamie MacColl (guitarra), Suren de Saram (batería) y Ed Nash (bajo), la banda comenzó tocando en pequeños venues londinenses tras ganar un concurso que les abrió las puertas del V Festival en 2006. Su debut, I Had the Blues But I Shook Them Loose (2009), marcó el inicio de una carrera vibrante, fusionando indie rock, folk, electrónica y toques de world music. Con seis álbumes de estudio, cuatro EPs y veintiséis sencillos, su discografía refleja una constante experimentación, desde el post-punk melódico hasta atmósferas electrónicas y acústicas. Su álbum So Long, See You Tomorrow (2014) alcanzó el número uno en las listas británicas, consolidándolos como referentes del género. Tras una pausa entre 2016 y 2019, donde los miembros exploraron proyectos en solitario como Toothless y Mr Jukes, regresaron con Everything Else Has Gone Wrong (2020) y My Big Day (2023), demostrando su capacidad para reinventarse. Han girado por Norteamérica, Australia, Europa y Asia, dejando huella en festivales como Glastonbury y Coachella, y colaborando con artistas como David Gilmour, Lucy Rose y Rae Morris.

Discografía de Bombay Bicycle Club

I Had the Blues But I Shook Them Loose (2009)

Flaws (2010)

A Different Kind of Fix (2011)

So Long, See You Tomorrow (2014)

Everything Else Has Gone Wrong (2020)

My Big Day (2023)

Sumérgete en el universo sonoro de Bombay Bicycle Club con una selección de sus temas más emblemáticos, que capturan su energía guitarrera y su capacidad para tejer emociones a través de letras poéticas. Desde el infeccioso ritmo de Always Like This hasta la melancólica Luna, pasando por la vibrante Shuffle y la introspectiva Eat, Sleep, Wake (Nothing But You), esta playlist es una puerta de entrada perfecta para descubrir por qué esta banda londinense es un pilar del indie rock contemporáneo. ¡Prepárate para dejarte llevar por su mezcla única de post-punk, folk y pop!

No puedes perderte el videoclip de Shuffle, uno de los himnos más reconocibles de Bombay Bicycle Club. Este tema, extraído de A Different Kind of Fix (2011), intercala imágenes cotidianas de la banda con otras interpretando la canción en directo o en el estudio. ¡Dale al play y descubre por qué este sencillo conquistó corazones en todo el mundo!

