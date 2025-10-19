Sobre Bon Iver

Bon Iver es el proyecto musical liderado por el cantautor estadounidense Justin Vernon, fundado en 2006 tras la disolución de su anterior banda, DeYarmond Edison. El nombre, que significa “buen invierno” en francés mal escrito, surgió durante una etapa de aislamiento en una cabaña de Wisconsin, donde Vernon compuso y grabó su primer álbum, For Emma, Forever Ago (2007), una obra íntima y melancólica que se convirtió en un fenómeno de culto.

Desde entonces, Bon Iver ha evolucionado hacia una propuesta sonora cada vez más experimental, incorporando elementos electrónicos, arreglos orquestales y estructuras complejas. Su segundo álbum, Bon Iver, Bon Iver (2011), le valió dos premios Grammy, incluyendo Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Alternativa. Con 22, A Million (2016) y i,i (2019), el grupo profundizó en la abstracción sonora, consolidando su estatus como uno de los proyectos más influyentes del indie contemporáneo.

La formación en directo incluye músicos como Sean Carey, Mike Noyce, Matthew McCaughan y Colin Stetson, entre otros, y sus actuaciones en vivo son reconocidas por su intensidad emocional y riqueza instrumental.

For Emma, Forever Ago (2008)

Bon Iver, Bon Iver (2011)

22, A Million (2016)

I, I (2019)

SABLE, fABLE (2025)

Para descubrir la esencia de Bon Iver, te recomendamos sumergirte en su playlist oficial. En ella encontrarás temas como Skinny Love, Holocene, Perth o Hey, Ma, que muestran la evolución del proyecto desde el folk introspectivo hasta la experimentación electrónica más sofisticada.

El videoclip de Holocene, dirigido por Nabil Elderkin, es una de las piezas visuales más conmovedoras de Bon Iver. Rodado en los majestuosos paisajes de Islandia, el vídeo sigue a un niño que recorre glaciares, playas volcánicas y campos infinitos, transmitiendo una sensación de introspección, libertad y conexión con la naturaleza. La narrativa visual, sin diálogos, se entrelaza con la atmósfera melancólica y expansiva de la canción, creando una experiencia sensorial que refleja el mensaje existencial del tema: “And at once I knew I was not magnificent”. Este videoclip ha sido aclamado por su belleza cinematográfica y por capturar la esencia emocional de Holocene.

