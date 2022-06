Sobre Bonnie «Prince» Billy

Will Oldham es el gran trovador del folk estadounidense moderno. A través de sus múltiples pseudónimos, desde Palace Music hasta Bonnie «Prince» Billy, el cantautor de Kentucky ha sido artífice de algunas de las obras maestras más relevantes del género. Su voz rasgada, sus letras poéticas y su compleja y hermosa fusión de country, folk, rock y música tradicional se han materializado en discos del calibre de I See a Darkness (1999), Beware (2009) o Best Troubador (2017).

Fuente: Apple Music

Discografía de Bonnie «Prince» Billy

Como Palace Brothers o Palace Music

There Is No-One What Will Take Care of You (1993)

Days in the Wake (1994)

Viva Last Blues (1995)

Arise Therefore (1996)

Como Will Oldham o Bonnie «Prince» Billy

Joya (1997)

I See a Darkness (1999)

Ease Down the Road (2001)

Master and Everyone (2003)

Sings Greatest Palace Music (2004)

Superwolf – con Matt Sweeney (2005)

The Brave and the Bold – con Tortoise (2006)

The Letting Go (2006)

Lie Down in the Light (2008)

Beware (2009)

The Wonder Show of the World – con the Cairo Gang (2010)

Wolfroy Goes to Town (2011)

Singer’s Grave – A Sea of Tongues (2014) (nuevas versiones de canciones de Wolfroy Goes to Town)

Epic Jammers and Fortunate Little Ditties – con Bitchin Bajas (2016)

Best Troubador (2017) (versiones de Merle Haggard)

Wolf of the Cosmos (2017) (versión del Sonata Mix Dwarf Cosmos por Susanna)

Songs of Love and Horror (2018) (nuevas versiones de canciones antiguas)

I Made a Place (2019)

Superwolves – con Matt Sweeney (2021)

Blind Date Party – con Bill Callahan (2022)

