Bright Eyes es el vehículo musical de Conor Oberst, un cantante/compositor de Nebraska que atrajo la atención del público por primera vez en 1994 –con sólo 14 años– como el cantante y guitarrista de Commander Venus. Commander Venus se separó después de editar dos álbumes, pero antes los integrantes del grupo fundaron su propio sello discográfico, Saddle Creek. Desde entonces, Saddle Creek ha sido el hogar de Bright Eyes, que presenta las deshilachadas letras de Oberst, su voz temblorosa, y sus composiciones algo folk (a menudo con base acústica). Considerado por algunos críticos como el próximo Bob Dylan, las grabaciones de Obert bajo el nombre de Bright Eyes incluyen I’m Wide Awake, It’s Morning, Cassadaga y Down in the Weeds, Where the World Once Was en 2020. En 2024 vuelven con su nuevo trabajo Five Dice, All Threes.

Discografía de Bright Eyes

A Collection of Songs Written and Recorded 1995–1997 (1998)

Letting Off the Happiness (1998)

Fevers and Mirrors (2000)

Lifted or The Story Is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground (2002)

A Christmas Album (2002)

I’m Wide Awake, It’s Morning (2005)

Digital Ash in a Digital Urn (2005)

Cassadaga (2007)

The People’s Key (2011)

Down in the Weeds, Where the World Once Was (2020)

Five Dice, All Threes (2024)

