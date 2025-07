BRITANNY HOWARD

Sobre Brittany Howard

Brittany Howard, nacida el 2 de octubre de 1988 en Athens, Alabama, es una cantante, compositora y guitarrista estadounidense cuya voz imponente y versatilidad han dejado una marca imborrable en el rock, soul y música alternativa. Como líder de Alabama Shakes, formada en 2009 con Zac Cockrell (bajo), Heath Fogg (guitarra) y Steve Johnson (batería), debutó con Boys & Girls (2012), un álbum aclamado que fusiona rock sureño, soul y blues, ganando múltiples nominaciones a los Grammy. Su segundo disco, Sound & Color (2015), alcanzó el número uno en el Billboard 200 y consolidó su reputación con un sonido más ecléctico, obteniendo cuatro Grammys, incluido Mejor Álbum de Música Alternativa. Howard también lidera proyectos paralelos como Thunderbitch, con un álbum homónimo de garage rock (2015), y Bermuda Triangle, un trío folk con Rosey (2017) como sencillo debut. En 2019, lanzó su carrera solista con Jaime, un álbum introspectivo que aborda su identidad como mujer queer y mestiza, recibiendo siete nominaciones al Grammy y ganando Mejor Canción Rock por Stay High. Su segundo álbum solista, What Now (2024), explora funk, soul y dance con temas como Prove It to You, manteniendo su audacia creativa. En 2025, Howard regresa con Alabama Shakes para una gira de reunión, demostrando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

Discografía de Brittany Howard

Jaime (2019)

Jaime (Reimagined) (2021)

What Now (2024)

Sumérgete en el universo sonoro de Brittany Howard, donde el soul, el rock y el funk se fusionan con una voz que desgarra y emociona. Desde el himno optimista Stay High hasta la intensidad polirrítmica de What Now y la vulnerabilidad de Georgia, esta playlist recoge lo mejor de su trayectoria solista y con Alabama Shakes. ¡Prepárate para un viaje musical lleno de pasión y autenticidad!

El videoclip de Stay High, dirigido por Kim Gehrig y estrenado en 2019, es una joya conmovedora que captura la esencia de Brittany Howard. Filmado en su natal Athens, Alabama, presenta al actor Terry Crews como un trabajador que, tras un largo día, recorre su pueblo mientras vecinos y familiares se unen cantando la canción. Dedicado a su padre, K.J. Howard, quien aparece en un cameo, el vídeo refleja la calidez y la comunidad, resonando con el mensaje de encontrar alegría en lo cotidiano. ¡No te lo pierdas!

