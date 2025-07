Sobre Brockhampton

Brockhampton, formada en 2010 en San Marcos, Texas, y liderada por Kevin Abstract, se autoproclamó «la mejor boyband desde One Direction» y redefinió el hip-hop con su enfoque colectivo, diverso y DIY. Originada en el foro en línea KanyeToThe como AliveSinceForever, la banda evolucionó en 2015 con una alineación que incluyó a vocalistas como Matt Champion, Merlyn Wood, Dom McLennon, y Joba, productores como Romil Hemnani, Jabari Manwa, y Kiko Merley, además de Bearface, Henock «HK» Sileshi (diseñador gráfico), Ashlan Grey (fotógrafo), Roberto Ontenient (diseñador web) y Jon Nunes (mánager). Su debut, el mixtape All-American Trash (2016), marcó el inicio de su prolífica carrera, seguida por la aclamada trilogía Saturation (2017), lanzada en seis meses, que combinó hip-hop, pop, R&B y sonidos experimentales, con éxitos como Boogie y Bleach. Firmaron con RCA Records en 2018, lanzando Iridescence, que alcanzó el número uno en el Billboard 200. Tras la salida de Ameer Vann por acusaciones de abuso, continuaron con Ginger (2019), Roadrunner: New Light, New Machine (2021) y The Family (2022). Su último álbum, TM (2022), cerró su carrera tras anunciar un hiato indefinido. Con 38 videoclips, un documental (American Boyband) y sesiones de terapia grupal lideradas por Shia LaBeouf, Brockhampton dejó un legado de innovación y autenticidad.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Brockhampton

Saturation (2017)

Saturation II (2017)

Saturation III (2017)

Iridescence (2018)

Ginger (2019)

Roadrunner: New Light, New Machine (2021)

The Family (2022)

TM (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo ecléctico de Brockhampton, donde el hip-hop se encuentra con el pop, el R&B y la experimentación sonora. Desde la explosiva Boogie hasta la emotiva Sugar y la introspectiva Buzzcut con Danny Brown, esta playlist captura la energía colectiva y la diversidad de la boyband más innovadora de su generación. ¡Prepárate para un viaje musical vibrante!

Videoclip Destacado

El videoclip de Sugar, dirigido por Kevin Abstract y estrenado en 2019 como parte de Ginger, es una obra maestra surrealista que encapsula la esencia caótica y emocional de Brockhampton. Con una mezcla de sexo, aliens y una narrativa psicodélica producida con Elara Pictures de los hermanos Safdie, el vídeo muestra a Matt Champion en el infierno, Kevin Abstract pegado a un techo con slime y Bearface cerrando con un emotivo “Do you love me?”. ¡No te pierdas esta experiencia visual única!

