Sobre Bruce Springsteen

Bruce Springsteen, conocido como «The Boss», es una de las figuras más icónicas del rock estadounidense, cuya carrera abarca seis décadas y lo ha consolidado como un símbolo de la música con conciencia social. Nacido el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey, Springsteen ha vendido más de 150 millones de discos, combinando el estilo heartland rock con letras poéticas que retratan la vida de la clase trabajadora. Desde su debut en 1973 con Greetings from Asbury Park, N.J., hasta su más reciente trabajo en 2022, Only the Strong Survive, ha lanzado 21 álbumes de estudio, 78 sencillos, 8 EPs, 121 álbumes en vivo y 10 cajas recopilatorias, la mayoría junto a su inseparable E Street Band, formada en 1972. Su álbum Born in the U.S.A. (1984) es el más vendido de su carrera, con más de 30 millones de copias, y contiene siete sencillos que alcanzaron el Top 10 del Billboard Hot 100. Reconocido por sus enérgicos conciertos de hasta cuatro horas, Springsteen ha recibido 20 premios Grammy, dos Globos de Oro, un Óscar y un Tony especial, además de ser inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999. Su compromiso con causas sociales, como los conciertos antinucleares de 1979 con Músicos Unidos por la Energía Limpia, y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en un referente cultural. En 2025, su gira mundial 2023-2025 ha superado los 2.300 millones de dólares en recaudación, situándolo entre los cinco artistas con mayor éxito en giras de la historia.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Bruce Springsteen

Greetings from Asbury Park, N.J. (1973)

The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle (1973)

Born to Run (1975)

Darkness on the Edge of Town (1978)

The River (1980)

Nebraska (1982)

Born in the U.S.A. (1984)

Tunnel of Love (1987)

Human Touch (1992)

Lucky Town (1992)

The Ghost of Tom Joad (1995)

The Rising (2002)

Devils & Dust (2005)

We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006)

Magic (2007)

Working on a Dream (2009)

Wrecking Ball (2012)

High Hopes (2014)

Western Stars (2019)

Letter to You (2020)

Only the Strong Survive (2022)

Tracks II: The Lost Albums (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Bruce Springsteen con una selección de sus temas más emblemáticos, desde los himnos épicos de Born to Run hasta las reflexiones introspectivas de Nebraska. Esta playlist reúne clásicos como Thunder Road, Dancing in the Dark y Streets of Philadelphia, que capturan la esencia de su narrativa sobre los sueños, las luchas y la redención de la clase trabajadora estadounidense. ¡Prepárate para vibrar con la energía cruda y la poesía de «The Boss»!

Videoclip Destacado

No puedes perderte el icónico videoclip de Dancing in the Dark, dirigido por Brian De Palma en 1984, que captura la energía desbordante de Springsteen en el escenario. Este vídeo, parte del álbum Born in the U.S.A., muestra al artista en su apogeo, conectando con el público y con una joven Courteney Cox siendo invitada a bailar en el escenario. Es un testimonio visual de por qué Springsteen es sinónimo de pasión y autenticidad en el rock.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!