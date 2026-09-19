Sobre Bunbury

Enrique Bunbury, nacido Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy en Zaragoza en 1967, es una de las voces más influyentes y versátiles del rock en español. Tras alcanzar la fama mundial como líder de Héroes del Silencio, inició su carrera en solitario en 1997 con Radical Sonora, explorando estilos como el rock alternativo, el flamenco, el blues y la cumbia. Su trayectoria incluye álbumes clave como Pequeño, Flamingos o Palosanto, hasta los más recientes Cuentas Pendientes (2025) y De un siglo anterior (abril de 2026), en los que se adentra en la tradición latinoamericana, homenajeando géneros como el tango, ranchera y cumbia. En 2026 anunció el lanzamiento de este último disco y una gira internacional (Nuevas Mutaciones Tour), reafirmando su vigencia artística y su facilidad para fusionar raíces y modernidad. El 28 de septiembre de 2026 publica además Canciones desde El Puerto, un libro de conversaciones con el periodista Juanjo Ordás centrado en su etapa entre 2006 y 2011 en El Puerto de Santa María.

Discografía de Bunbury

Radical Sonora (1997)

Pequeño (1999)

Pequeño cabaret ambulante (2000)

Flamingos (2002)

El viaje a ninguna parte (2004)

Hellville de Luxe (2008)

Las consecuencias (2010)

Licenciado Cantinas (2011)

Palosanto (2013)

Expectativas (2017)

Posible (2020)

Curso de levitación intensivo (2020)

Greta Garbo (2023)

Cuentas Pendientes (2025)

De un siglo anterior (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Desde himnos como “Aunque no sea conmigo”, “De todo el mundo” o “Parecemos tontos” hasta joyas más recientes como “Creer que se puede creer” o “La próxima vez no habrá próxima vez”, el cancionero de Bunbury recorre décadas de experimentación sonora y lírica con una energía constante. Para sumergirte en esta evolución, la playlist This Is Bunbury te ofrece un recorrido por sus grandes éxitos, colaboraciones y piezas esenciales. ¡Descubre su universo sonoro en un solo lugar!

Videoclip Destacado

El videoclip más visto de Bunbury es “Aunque no sea conmigo”, con más de 300 millones de visualizaciones en YouTube. Estrenado hace más de una década, se ha convertido en una pieza emblemática que combina la fuerza emocional de la letra con una estética sencilla y directa. Este vídeo refleja su influencia cultural, su interpretación apasionada y su capacidad de conectar con audiencias de distintas generaciones.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

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