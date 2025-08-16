Sobre Cala Vento

Formado en 2014 en el Empordà, Cala Vento es un dúo catalán de rock alternativo compuesto por Aleix Turon (voz y guitarra) y Joan Delgado (voz y batería). Su sonido, que combina la crudeza del post-hardcore con melodías pop-punk y una energía arrolladora, les ha convertido en una referencia del panorama indie español. Desde su debut homónimo en 2016, producido por Eric Fuentes, la banda ha publicado cuatro álbumes de estudio, dos EPs y varios singles, destacando por su autogestión a través de su propio sello, Montgrí, y su estudio de grabación. Su cuarto álbum, Casa Linda (2023), dedicado al escritor Vicenç Pagès Jordà, fue elegido mejor álbum español de 2023 por Mondo Sonoro y les valió dos premios MIN en 2024: Álbum del Año y Mejor Álbum de Rock. Con más de 400 conciertos a sus espaldas, Cala Vento celebra en 2025 su décimo aniversario con Brindis, un álbum de versiones que refleja su versatilidad y compromiso con la independencia musical.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Cala Vento

Cala Vento (2016)

Fruto Panorama (2017)

Balanceo (2019)

Casa Linda (2023)

Brindis (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Cala Vento con una selección de sus temas más potentes y emotivos. Desde la intensidad cruda de Gente como tú hasta la melancolía contagiosa de Teletecho o la frescura de Equilibrio, esta playlist captura la esencia de un dúo que sabe combinar energía punk con letras sinceras y melodías pegajosas. Perfecta para quienes buscan un sonido auténtico que conecta tanto en festivales como en escuchas íntimas. ¡Dale al play y déjate llevar por el vendaval musical del Empordà!

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de Gente como tú, uno de los temas más icónicos de Cala Vento extraído de su álbum Balanceo. Este vídeo captura la esencia visceral del dúo, con una puesta en escena minimalista pero cargada de emoción, donde Aleix y Joan despliegan su química explosiva. La canción, con su ritmo trepidante y letras que hablan de autenticidad y conexiones humanas, se complementa con imágenes que reflejan su filosofía de hacer música sin artificios. ¡Un must para fans y nuevos oyentes!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.