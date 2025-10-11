CALIFATO ¾

Sobre Califato 3/4

Califato 3/4 es uno de los colectivos musicales más innovadores y provocadores del panorama español actual. Fundado en 2018 por músicos procedentes de Sevilla y Málaga, el grupo se define por su fusión radical entre el folclore andaluz y géneros contemporáneos como la electrónica, el punk, el hip hop y el breakbeat. Su estilo, autodenominado folclore futurista, reivindica una Andalucía mestiza, rebelde y sin complejos, donde conviven las marchas procesionales con los beats rave y las sevillanas con el dub.

Su primer EP, L’ambôccá (2018), surgió de unas vacaciones creativas en Aznalcóllar y marcó el inicio de una trayectoria que ha desafiado las fronteras estilísticas. Con Puerta de la Cânne (2019) y La Contraçeña (2021), consolidaron su propuesta sonora y estética, escribiendo letras en Êttandâ pal andalûh, una variante fonética del andaluz. En 2024 lanzaron Êcclabô de Libertá, un álbum que reafirma su compromiso con la experimentación y la crítica social, con temas como Çegaorâ y Xancla Levantá.

El colectivo está formado por artistas como Manuel Chaparro, Esteban Espada, Sergio Ruiz, Lorenzo Soria, Guille Iniesta, Sebastián Orellana, María José Luna y Diego Caro, y ha colaborado con figuras como Lole Montoya, María Rodés y Esperanza Fernández. Su presencia en festivales como Sónar, BBK Live o Sound Isidro ha sido aclamada por su potencia escénica y su capacidad para conectar con públicos diversos.

Discografía de Califato 3/4

Puerta de la Cânne (2019)

La Contraçeña (2021)

Êcclabô de Libertá (2024)

Si quieres entender el pulso sonoro de la nueva Andalucía, escucha la playlist de Califato 3/4. Desde la psicodelia flamenca de Çambra der Huebê Çanto hasta el alegato rítmico de Êcclabô de Libertá, cada tema es una declaración de identidad y ruptura. Ideal para quienes buscan música con raíz, rebeldía y vanguardia.

La propuesta visual de Califato 3/4 es tan potente como su música. El videoclip para Çambra der Huebê Çanto es una pieza audiovisual hipnótica que acompaña uno de sus temas más celebrados. No te lo pierdas…

