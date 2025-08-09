Sobre Camellos

Camellos, la banda madrileña formada en 2015, se ha convertido en un referente del indie rock español gracias a su mezcla única de punk, pop y letras cargadas de humor y crítica social. Integrada por Fernando de Lucas (voz y guitarra), Tomás García-Ferrán (guitarra), Juanra Moreno (bajo) y Álvaro Buendía (batería), el grupo debutó con el EP Arroz con cosas (2016), que les abrió las puertas de la escena underground. Su primer álbum, Embajadores (2017), consolidó su estilo desenfadado con temas como Siempre igual y Chico perfecto. Le siguieron Calle para siempre (2019), Manual de estilo (2021) y Presión (2023), discos que han reforzado su reputación por letras ingeniosas y melodías pegajosas. Con influencias de Los Nikis, Parálisis Permanente y Arctic Monkeys, Camellos combina ironía, sátira y energía en directo, conquistando festivales como el Mad Cool y el Sonorama Ribera. Su música, que acumula millones de reproducciones en plataformas como Spotify, refleja la vida urbana, el desencanto juvenil y un toque de nostalgia castiza.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Camellos

Embajadores (2017)

Calle para Siempre (2019)

Manual de Estilo (2022)

Gran Hostal (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Listo para engancharte al sonido de Camellos? Esta banda madrileña te atrapará con su mezcla de guitarrazos punk y letras que son puro retrato de la vida cotidiana con un giro sarcástico. Desde el pegajoso Siempre igual hasta la vibrante Agosto, pasando por la irreverente Chico perfecto, su repertorio es una montaña rusa de emociones y risas. Esta playlist reúne lo mejor de su discografía, perfecta para quienes quieren descubrir el indie español con actitud. ¡Sube el volumen y déjate llevar por el descaro de Camellos!

Videoclip Destacado

El videoclip de Arroz con cosas, dirigido con un estilo desenfadado y casero, es un reflejo perfecto del espíritu irreverente de Camellos. Grabado con una estética lo-fi, sus imágenes, con un toque de juega con lo absurdo, complementan la letra sarcástica de la canción, convirtiendo el videoclip en todo un referente que define perfectamente el estilo de Camellos.





PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!