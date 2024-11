Sobre Cardi B

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar Cephus, nació el 11 de octubre de 1992 en El Bronx, Nueva York. Es una rapera, cantante y actriz estadounidense que se ha convertido en una figura prominente en la música urbana. Cardi B saltó a la fama como influencer en redes sociales y estrella de reality shows antes de lanzar su carrera musical. En 2017, su sencillo Bodak Yellow se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100. En 2018, lanzó su álbum debut Invasion of Privacy, que fue aclamado por la crítica y ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rap. Este álbum incluyó éxitos como I Like It con Bad Bunny y J Balvin, y Be Careful. A lo largo de su carrera, Cardi B ha colaborado con numerosos artistas y ha lanzado varios sencillos exitosos, consolidándose como una de las artistas más influyentes de su generación.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Cardi B

Invasion of Privacy (2018)

