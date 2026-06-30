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CARLOS ARES

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Autor: CrazyMinds
1 min.

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Sobre Carlos Ares

Carlos Ares es un cantante, productor y compositor nacido en A Coruña en 1997. Antes de su carrera en solitario, trabajó como compositor y productor para artistas del pop español como Paula Cendejas, Marc Seguí o Walls. En 2024 debutó con Peregrino, un disco íntimo y profundamente personal que conecta con sus raíces gallegas y que le valió el reconocimiento como Mejor Álbum Pop en los Premios MIN. En 2025 publicó La Boca del Lobo, un segundo trabajo más eléctrico y expansivo con el que ha agotado entradas en salas de toda España y se ha convertido en habitual de festivales como BBK Live, Sonorama Ribera o Tomavistas. Carlos Ares sigue de gira presentando su música en directo, donde despliega un folk-pop con tintes electrónicos y experimentales. Descubre también nuestras noticias sobre su colaboración con Baiuca en «Noitada» y su confirmación en el cartel de Low Festival 2026.

Discografía de Carlos Ares

  • Peregrino (2024)
  • La Boca del Lobo (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Repasamos las canciones esenciales de Carlos Ares en esta selección de Spotify.

https://open.spotify.com/artist/2Wuwc9ZyExSqXOyji6BPLb

Videoclip Destacado

El videoclip de «Peregrino», el tema que da título a su álbum debut, es una buena puerta de entrada a su universo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Consulta aquí las próximas fechas de Carlos Ares en directo.

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