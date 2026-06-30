Sobre Carlos Ares

Carlos Ares es un cantante, productor y compositor nacido en A Coruña en 1997. Antes de su carrera en solitario, trabajó como compositor y productor para artistas del pop español como Paula Cendejas, Marc Seguí o Walls. En 2024 debutó con Peregrino, un disco íntimo y profundamente personal que conecta con sus raíces gallegas y que le valió el reconocimiento como Mejor Álbum Pop en los Premios MIN. En 2025 publicó La Boca del Lobo, un segundo trabajo más eléctrico y expansivo con el que ha agotado entradas en salas de toda España y se ha convertido en habitual de festivales como BBK Live, Sonorama Ribera o Tomavistas. Carlos Ares sigue de gira presentando su música en directo, donde despliega un folk-pop con tintes electrónicos y experimentales. Descubre también nuestras noticias sobre su colaboración con Baiuca en «Noitada» y su confirmación en el cartel de Low Festival 2026.

Discografía de Carlos Ares

Peregrino (2024)

La Boca del Lobo (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Repasamos las canciones esenciales de Carlos Ares en esta selección de Spotify.

https://open.spotify.com/artist/2Wuwc9ZyExSqXOyji6BPLb

Videoclip Destacado

El videoclip de «Peregrino», el tema que da título a su álbum debut, es una buena puerta de entrada a su universo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Consulta aquí las próximas fechas de Carlos Ares en directo.

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