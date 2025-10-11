Sobre Carlos Sadness

Carlos Sadness, nacido como Carlos Alberto Sánchez Uriol en Barcelona en 1984, es uno de los referentes del indie pop español contemporáneo. Su carrera comenzó bajo el alias Shinoflow, con un enfoque más cercano al rap poético, pero en 2011 adoptó su nombre artístico actual y dio un giro hacia un estilo más melódico, tropical y visualmente evocador. Su universo creativo combina música, ilustración y literatura, con letras que mezclan ciencia, naturaleza, amor y surrealismo.

Debutó con el EP Atraes a los relámpagos (2011), seguido por Ciencias celestes (2012), donde ya se percibía su sello lírico y sonoro. En La idea salvaje (2015), exploró la metáfora del viaje espacial como símbolo del desamor, y con Diferentes tipos de luz (2018) consolidó su estética tropical y cósmica. Tropical Jesus (2020) y Realismo mágico (2024) lo han mantenido como uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales, con giras internacionales y colaboraciones con Caloncho, Ximena Sariñana, Miranda! y La Bien Querida. Su música ha sido parte de campañas publicitarias, libros ilustrados y festivales como Pulso GNP, Conciertos de la Muralla y BSide Fest.

Discografía de Carlos Sadness

Ciencias Celestes (2012)

La Idea Salvaje (2015)

Tropical Jesus (2020)

Sumérgete en el universo lírico y visual de Carlos Sadness con esta playlist que reúne sus temas más representativos. Desde el pop tropical de Aloha y Isla Morenita, hasta la ternura de Te quiero un poco y la energía de Física moderna, cada canción es una ventana a su mundo creativo. Ideal para quienes buscan música con personalidad, poesía y ritmo.

Uno de los videoclips más emblemáticos de Carlos Sadness es Te quiero un poco, incluido en el álbum Diferentes tipos de luz (2018). Este vídeo refleja su estética colorida y onírica, con una narrativa visual que acompaña perfectamente su estilo musical.

