Sobre Caroline Polachek

Caroline Polachek, cantante, compositora y productora estadounidense, ha redefinido el pop experimental con su estilo único y su impresionante rango vocal. Comenzó su carrera como miembro del dúo Chairlift, conocido por éxitos como Bruises. Tras la disolución del grupo en 2017, Polachek lanzó proyectos en solitario bajo los alias Ramona Lisa y CEP, explorando sonidos electrónicos y ambientales. En 2019, debutó con su nombre real con el álbum Pang, que incluye temas como So Hot You’re Hurting My Feelings y Door, consolidándose como una de las artistas más innovadoras de su generación.

En 2023, lanzó Desire, I Want to Turn Into You, un álbum que combina elementos de pop, electrónica y avant-garde, recibiendo elogios de la crítica. Su capacidad para colaborar con artistas como Charli XCX y Christine and the Queens ha ampliado su influencia en la música contemporánea. Con una carrera que abarca múltiples géneros y proyectos, Caroline Polachek sigue sorprendiendo con su creatividad y visión artística.

Discografía de Caroline Polachek

Arcadia (2014)

Drawing the Target Around the Arrow (2017)

Pang (2019)

Desire, I Want to Turn Into You (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Explora el universo sonoro de Caroline Polachek con una selección de sus temas más destacados. Desde la intensidad de So Hot You’re Hurting My Feelings hasta la delicadeza de Door, su música es un viaje emocional y artístico. No te pierdas canciones como Bunny Is a Rider y Sunset, que destacan por su innovación y profundidad lírica. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Welcome to My Island de Caroline Polachek es una explosión de creatividad y surrealismo. Con paisajes oníricos y una narrativa que desafía lo convencional, Polachek se presenta como una fuerza transformadora en el pop experimental. Su uso de colores vibrantes y una coreografía única crea una experiencia visual hipnótica que complementa perfectamente la intensidad emocional de la canción. Este vídeo captura su capacidad para combinar música y arte de manera inigualable. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

