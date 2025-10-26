Sobre Catfish And The Bottlemen

Catfish and the Bottlemen es una banda británica de indie rock formada en 2007 en Llandudno, Gales del Norte, por el vocalista y guitarrista Van McCann. Su nombre proviene de un artista callejero australiano que McCann conoció en su infancia. Desde sus inicios, el grupo se ha caracterizado por una energía cruda y directa, consolidando su estilo entre el garage rock y el post-punk revival. Tras firmar con Communion Records y posteriormente con Island Records, debutaron en 2014 con The Balcony, un álbum que los catapultó al Top 10 del Reino Unido y les valió el reconocimiento como una de las revelaciones del año.

La banda ha pasado por varios cambios de formación, incluyendo miembros como Billy Bibby, Benji Blakeway, Johnny Bond, Bob Hall y Jon Barr, pero siempre manteniendo el liderazgo creativo de McCann. Su discografía incluye tres álbumes de estudio que han consolidado su presencia internacional, con actuaciones en festivales como Lollapalooza y giras por Europa y América. En 2024 lanzaron el sencillo Showtime, mostrando que siguen activos y evolucionando.

Discografía de Catfish And The Bottlemen

The Balcony (2014)

The Ride (2016)

The Balance (2019)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Catfish and the Bottlemen, te recomendamos esta playlist con sus temas más emblemáticos. Desde Kathleen hasta Longshot, pasando por Cocoon y Tyrants, cada canción refleja la intensidad emocional y el pulso rockero que define a la banda. Ideal para quienes buscan guitarras afiladas, letras sinceras y estribillos memorables.

Videoclip Destacado

Cocoon es uno de los temas más emblemáticos de Catfish and the Bottlemen, incluido en su álbum debut The Balcony (2014). La canción destaca por su energía explosiva, guitarras afiladas y una letra que retrata la intensidad de una relación que desafía las convenciones. Con más de 22 millones de visualizaciones en YouTube, su videoclip ayudó a consolidar la identidad visual de la banda y a conectar con una audiencia joven que buscaba autenticidad y emoción en el indie rock británico.

