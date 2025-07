Sobre Chance The Rapper

Chance the Rapper, nacido como Chancelor Jonathan Bennett el 16 de abril de 1993 en Chicago, Illinois, es un rapero, cantante, compositor y productor que ha revolucionado el hip-hop con su enfoque independiente y su lirismo emotivo. Su carrera despegó con el mixtape 10 Day (2012), grabado durante una suspensión escolar de 10 días, seguido por el aclamado Acid Rap (2013), que le valió reconocimiento internacional por su mezcla de hip-hop, jazz, soul y gospel, influenciada por Kanye West, James Brown y Lupe Fiasco. Su tercer mixtape, Coloring Book (2016), marcó un hito al convertirse en el primer álbum exclusivo de streaming en ganar un Grammy a Mejor Álbum de Rap, además de obtener premios a Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación de Rap por No Problem. Como líder de The Social Experiment, lanzó Surf (2015), un proyecto colaborativo que fusiona géneros. Su debut oficial, The Big Day (2019), exploró temas de amor y familia, aunque recibió críticas mixtas. En 2022, comenzó a estrenar singles como Child of God y The Highs & The Lows para su próximo proyecto, Star Line, que promete integrar música, arte y cinematografía. Chance ha colaborado con artistas como Lil Wayne, Justin Bieber y Joey Bada$$, y es conocido por su activismo social a través de Social Works, su organización benéfica en Chicago. Su rechazo a firmar con grandes discográficas lo ha convertido en un ícono de la independencia artística.

Discografía de Chance The Rapper

10 days (2012)

Acid rap (2013)

Coloring Book (2015)

The Big Day (2019)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el vibrante universo de Chance the Rapper, donde el hip-hop se encuentra con el gospel, el jazz y la introspección. Desde la energética No Problem hasta la conmovedora Same Drugs y el nostálgico Cocoa Butter Kisses, esta playlist reúne los himnos que han definido su carrera, capturando su pasión por Chicago y su narrativa auténtica. ¡Prepárate para un viaje musical inolvidable!

Videoclip Destacado

El videoclip de Juice, dirigido por Austin Vesely y estrenado el 31 de enero de 2013 como primer sencillo del mixtape Acid Rap de Chance the Rapper, es una vibrante carta de amor a la energía urbana y al carisma del rapero de Chicago. Rodado en el corazón de Times Square, Nueva York, el vídeo captura a Chance navegando entre letreros de neón y multitudes con una confianza arrolladora, mientras las imágenes se sincronizan con la letra, incluyendo un guiño a Tupac Shakur y la película Juice mediante un retrato en una valla publicitaria.

