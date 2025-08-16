Sobre Chaqueta de Chándal

Chaqueta de Chándal, el trío barcelonés formado por Alfonso Méndez, Natalia Brovedanni y Guillem Caballero, ha irrumpido en la escena indie española con una propuesta fresca, irreverente y cargada de energía. Nacida en 2019 tras una partida de ping-pong que inspiró su fusión única de krautrock, punk y pop, la banda combina influencias de Neu!, La Polla Records y Los Brincos en un sonido que ellos mismos describen como “ortopédico”. Su discografía, bajo el sello Bankrobber, incluye tres álbumes que han marcado su evolución: Gimnasia Menor (2019), un debut crudo y sorprendente; Futuro, Tú Antes Molabas (2022), con un giro hacia melodías más accesibles pero sin perder su esencia crítica; y Flema Eterna (2024), un homenaje al espíritu combativo que consolida su estilo. Con letras que destilan ironía y crítica social, Chaqueta de Chándal se ha ganado un hueco en el panorama indie, destacando por su capacidad para conectar con el público a través de directos vibrantes y una actitud que reivindica el derecho a la queja como motor creativo.

Discografía de Chaqueta de Chándal

Gimnasia Menor (2019)

Futuro, Tú Antes Molabas (2022)

Flema Eterna (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Chaqueta de Chándal con una selección de sus temas más emblemáticos, donde la ironía, el ritmo frenético y las melodías pegajosas se entrelazan para ofrecer una experiencia única. Desde los cortes más crudos de su debut hasta las joyas reivindicativas de su último trabajo, esta playlist es la puerta de entrada perfecta para descubrir por qué este trío catalán está dando tanto que hablar en la escena indie. ¡Prepárate para bailar, reflexionar y dejarte llevar por su energía contagiosa!

Videoclip Destacado

No te pierdas el videoclip de Vademécum, el primer adelanto del álbum Flema Eterna, que captura la esencia de Chaqueta de Chándal con su mezcla de humor ácido y crítica social. Dirigido con un estilo visual tan peculiar como su música, este vídeo es una invitación a explorar su universo creativo, donde la rebeldía y la ironía se dan la mano. ¡Dale al play y déjate sorprender por su propuesta única!

