Chet Faker, el seudónimo de Nicholas James Murphy (Melbourne, 23 de junio de 1988), es un cantante, compositor y productor australiano que ha dejado una huella imborrable en la música electrónica, downtempo y soul. Su carrera despegó en 2011 con una versión viral de No Diggity de Blackstreet, que alcanzó el número uno en Hypemachine, seguida por su EP debut Thinking in Textures (2012), premiado como Mejor Single/EP Independiente en los AIR Awards. En 2014, lanzó su aclamado álbum debut Built on Glass, que llegó al número uno en las listas ARIA de Australia, ganando múltiples premios ARIA y destacando con sencillos como Talk Is Cheap y Gold. Inspirado por Chet Baker, Bob Dylan y el Motown, Chet Faker combinó su voz frágil con texturas electrónicas, colaborando con artistas como Flume (Lockjaw EP, 2013) y Kilo Kish. En 2016, adoptó su nombre real, Nick Murphy, para explorar sonidos más experimentales con Missing Link (2017) y Run Fast Sleep Naked (2019). En 2020, resucitó el alias Chet Faker con el sencillo Low y lanzó Hotel Surrender (2021), un regreso al soul electrónico que lo consagró. Su discografía, que incluye Music for Silence (2020) y sencillos recientes como It Could Be Nice (2022), refleja su versatilidad y evolución constante.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Chet Faker

Built on Glass (2014)

Run Fast Sleep Naked (2019)

Music for Silence (2020)

Hotel Surrender (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Chet Faker, donde el soul electrónico se encuentra con letras introspectivas y ritmos hipnóticos. Desde la sensual Gold hasta la emotiva Talk Is Cheap y la vibrante Low, esta playlist reúne los himnos que han definido su carrera, perfectos para quienes buscan una experiencia musical envolvente. ¡Déjate llevar por su magia!

Videoclip Destacado

El videoclip de Gold, dirigido por Hiro Murai y estrenado en 2014, es una joya visual que captura la esencia de Chet Faker. Rodado en una carretera desierta cerca de Acton, California, muestra a tres patinadoras (April Corley, Candice Heiden, Appelusa McGlynn) deslizándose con estilo bajo la luz de la luna, coreografiadas por Ryan Heffington. Con un montaje de cuatro tomas fluidas y efectos prácticos, el vídeo evoca una atmósfera nocturna y etérea que complementa la sensualidad del tema. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

