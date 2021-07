Childish Gambino es el nombre artístico del también actor Donald McKinley Glover Jr. Después de álbumes y mixtapes publicados de forma independiente, Glover firmó con Glassnote Records en 2011 y lanzó su primer álbum oficial de estudio, Camp, ese mismo año. A continuación, llegó su segundo álbum, Because the Internet, en 2013, seguido de Awaken, My Love! (2016), la mega exitosa canción This Is America en 2018 y el más reciente 3.15.20, que se publicó en 2020.

ULTIMO LANZAMIENTO: 3.15.20 (2020)

DISCOGRAFÍA

Camp (2011)

Because the Internet (2013)

Awaken, My Love! (2016)

3.15.20 (2020)

PRÓXIMOS CONCIERTOS

