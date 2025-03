Sobre Chvrches

El grupo escocés de synth-pop Chvrches, formado en 2011 en Glasgow, ha conquistado la escena musical con su distintivo sonido electrónico y letras introspectivas. Compuesto por Lauren Mayberry (voz principal y sintetizadores), Iain Cook (sintetizadores, guitarra y bajo) y Martin Doherty (sintetizadores y samplers), el trío debutó con el álbum The Bones of What You Believe en 2013, que recibió elogios tanto de la crítica como del público. Su segundo álbum, Every Open Eye (2015), consolidó su posición en la industria, mientras que Love Is Dead (2018) y Screen Violence (2021) demostraron su capacidad para evolucionar sin perder su esencia. Inspirados por artistas como Depeche Mode y Kate Bush, Chvrches ha logrado un lugar destacado en festivales internacionales y listas de éxitos.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Chvrches

The Bones of What You Believe (2013)

Every Open Eye (2015)

Love Is Dead (2018)

Screen Violence (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Chvrches con una selección de sus canciones más icónicas. Desde el himno The Mother We Share hasta la poderosa Clearest Blue, su música combina melodías cautivadoras con letras profundas. No te pierdas temas como Leave a Trace y Recover, que muestran la esencia del grupo. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Miracle, lanzado en 2018, destaca por su estética cinematográfica y su poderosa narrativa visual. Ambientado en un escenario urbano postapocalíptico, muestra a Lauren Mayberry enfrentando una multitud de caos y conflictos, mientras la iluminación y los efectos especiales intensifican la carga emocional de la canción. La energía explosiva del tema y las imágenes vívidas logran crear una experiencia envolvente que deja una impresión duradera. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

