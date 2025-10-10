Sobre Cigarettes After Sex

Cigarettes After Sex es una banda estadounidense de dream pop formada en 2008 en El Paso, Texas, por el cantante y guitarrista Greg González. Su estilo se caracteriza por atmósferas etéreas, tempos lentos y una voz andrógina que narra historias de amor, deseo y melancolía. El proyecto comenzó como un experimento universitario con el EP I. (2012), que incluía temas como Nothing’s Gonna Hurt You Baby, convertido en fenómeno viral gracias a YouTube y series como The Handmaid’s Tale o Shameless.

En 2017, publicaron su álbum debut Cigarettes After Sex, consolidando su estética sonora en blanco y negro. Le siguieron Cry (2019), más introspectivo y cinematográfico, y X’s (2024), que muestra una evolución emocional y sonora más madura. La banda ha girado por Europa, Asia y América, y sus conciertos destacan por una puesta en escena minimalista y envolvente. Actualmente, el grupo está formado por Greg González, Randall Miller (bajo) y Jacob Tomsky (batería).

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Cigarettes After Sex

Cigarettes After Sex (2017)

Cry (2019)

X’s (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo íntimo y envolvente de Cigarettes After Sex con esta playlist que reúne sus temas más icónicos: Apocalypse, K., Sweet, Cry, Tejano Blue y You’re All I Want. Ideal para noches introspectivas, viajes emocionales o simplemente dejarse llevar por el susurro eterno de Greg González.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

