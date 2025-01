Sobre Circa Waves

Circa Waves es una banda británica de indie rock formada en Liverpool en 2013. El grupo está compuesto por el vocalista y guitarrista Kieran Shudall, el guitarrista Joe Falconer, el bajista Sam Rourke y el baterista Colin Jones. Su primer sencillo, Get Away/Good for Me, fue lanzado en diciembre de 2013 y rápidamente captó la atención de la crítica y el público. En 2015, lanzaron su álbum debut Young Chasers, que alcanzó el puesto número 10 en las listas de álbumes del Reino Unido. Su segundo álbum, Different Creatures, fue lanzado en 2017 y mostró una evolución en su sonido, con temas más oscuros y pesados. En 2019, lanzaron What’s It Like Over There?, seguido por Sad Happy en 2020, un álbum doble que explora tanto la tristeza como la felicidad. Su último trabajo, Never Going Under, fue lanzado en 2023 y fue bien recibido por la crítica.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Circa Waves

Young Chasers (2015)

Different Creatures (2017)

What’s It Like Over There? (2019)

Sad Happy (2020)

Never Going Under (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo sonoro de Circa Waves con nuestra playlist seleccionada. Desde los vibrantes acordes de T-Shirt Weather hasta la energía de Fire That Burns, cada canción es un viaje emocional que no te puedes perder. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de Circa Waves, Sad Happy. Este video captura la esencia de la banda con su mezcla de imágenes nostálgicas y energía enérgica. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

