Cloud Nothings, la banda de indie rock originaria de Cleveland, Ohio, ha dejado una huella imborrable en la escena musical desde su formación en 2009. Fundada por el cantante y guitarrista Dylan Baldi, comenzó como un proyecto en solitario grabado en el sótano de sus padres, donde Baldi experimentaba con melodías lo-fi pegadizas usando GarageBand. Lo que empezó como un pasatiempo universitario pronto se convirtió en una banda completa con la incorporación del baterista Jayson Gerycz y el bajista Chris Brown, consolidando un sonido que fusiona indie rock, noise rock, post-hardcore y post-punk revival. Su discografía abarca diez álbumes de estudio, comenzando con Turning On (2010), un EP que captó la atención de sellos como Carpark Records, hasta su reciente Final Summer (2024), lanzado bajo Pure Noise Records. Su tercer álbum, Attack on Memory (2012), producido por Steve Albini, marcó un punto de inflexión al recibir el reconocimiento de Pitchfork como «Best New Music» y posicionarlos como referentes del género. Con influencias de bandas como Wipers, The Lemonheads y Black Sabbath, Cloud Nothings combina energía cruda, ganchos melódicos y una intensidad visceral que los ha llevado a giras mundiales y festivales como Coachella, Pitchfork y Lollapalooza.

Discografía de Cloud Nothings

Turning On (2010)

Cloud Nothings (2011)

Attack on Memory (2012)

Here and Nowhere Else (2014)

Life Without Sound (2017)

Last Building Burning (2018)

The Black Hole Understands (2020)

Life Is Only One Event (2020)

The Shadow I Remember (2021)

Final Summer (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Listo para sumergirte en el universo sonoro de Cloud Nothings? Esta banda de Cleveland ha creado un catálogo vibrante que combina la urgencia del punk con melodías pop irresistibles. Desde el himno indie Stay Useless hasta la introspectiva Modern Act, pasando por la potente I’m Not Part of Me, su música es un viaje emocional que no te dejará indiferente. ¡Haz clic y descubre su playlist!

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más icónicos de Cloud Nothings es el de I’m Not Part of Me, el sencillo principal de Here and Nowhere Else (2014). La canción, con su mezcla de melodía pegajosa y crudeza post-punk, es un reflejo perfecto de su estilo. ¡No te pierdas este videoclip que resume la fuerza de Cloud Nothings!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

