Coldplay es una banda británica de rock formada en Londres en 1996. El grupo está compuesto por Chris Martin (voz y piano), Jonny Buckland (guitarra principal), Guy Berryman (bajo) y Will Champion (batería). Su álbum debut, Parachutes (2000), fue un éxito comercial y de crítica, impulsado por el sencillo Yellow. Con su segundo álbum, A Rush of Blood to the Head (2002), consolidaron su fama internacional con éxitos como Clocks y The Scientist. A lo largo de su carrera, Coldplay ha lanzado una serie de álbumes exitosos, incluyendo X&Y (2005), Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019), Music of the Spheres (2021) y Moon Music (2024). La banda es conocida por su estilo melódico y emotivo, así como por sus espectaculares conciertos en vivo. Han colaborado con artistas como Beyoncé, Rihanna y The Chainsmokers, y han ganado numerosos premios, incluyendo varios Grammy.

Discografía de Coldplay

Parachutes (2000)

A Rush of Blood to the Head (2002)

X&Y (2005)

Viva la Vida or Death and All His Friends (2008)

Mylo Xyloto (2011)

Ghost Stories (2014)

A Head Full of Dreams (2015)

Everyday Life (2019)

Music of the Spheres (2021)

Moon Music (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Coldplay con nuestra playlist seleccionada de sus canciones más destacadas. Desde la icónica Yellow hasta la emotiva Fix You, cada tema te llevará a un viaje emocional único. No te pierdas la oportunidad de descubrir por qué Coldplay es una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip de Paradise es uno de los más conocidos de Coldplay. En él, el vocalista Chris Martin se disfraza de elefante y recorre diversos paisajes en busca de libertad y compañía. La combinación de imágenes y letras crea una experiencia visual y emocional que no te puedes perder. ¡No te lo pierdas aquí!

