Sobre Confeti de Odio

La música de Lucas es pop bocachancla, pop autoconfesional para él mismo. Lo que no quita para que pueda gustar a todo aquel que sea afín al pop de medios lo-fi pero compuesto y arreglado casi con vocación de arrastrar una banda orquestal. Una especie de Morrissey no anclado en el romanticismo de Yeats, sino que fascinado y aberrado por todas aquellas cosas horribles que atañen al Siglo XXI. Un chico sensible pero para nada sensiblero. Un cantante indie que, oh sorpresa, por fin hay alguien que canta de puta madre.

Fuente: Spotify

Discografía de Confeti de Odio

Tragedia Española (2020)

