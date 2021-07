Creeper es una banda de rock inglesa procedente de Southampton. Formado en 2014, el grupo cuenta actualmente con Will Gould (voz), Ian Miles (guitarra), Sean Scott (bajo), Dan Bratton (batería), Hannah Greenwood (teclados) y Jake Fogarty (batería).

Hasta el momento, han publicado un total de tres discos: Eternity, in Your Arms (2017), Sex, Death & the Infinite Void (2020) y American Noir (2021).

Eternity, in Your Arms (2017)

Sex, Death & the Infinite Void (2020)

American Noir (2021)

