Sobre Crystal Fighters

Crystal Fighters es una banda anglo-española de música indie rock y electrónica formada en 2007 en Londres y Navarra. Conocidos por su fusión de géneros como el folk, la música electrónica y el pop, han cautivado a sus seguidores con su estilo único y energético. Su álbum debut Star of Love fue lanzado en 2010, seguido por Cave Rave en 2013, que consolidó su éxito con sencillos como You & I y Love Is All I Got. En 2016, lanzaron Everything Is My Family, un álbum que refleja su amor por la naturaleza y la unidad. Su cuarto álbum, Gaia & Friends, llegó en 2019, y en 2023 lanzaron Light +, que continúa explorando su característico sonido ecléctico.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Crystal Fighters

Star of Love (2010)

Cave Rave (2013)

Everything Is My Family (2016)

Gaia & Friends (2019)

Light + (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Para los amantes de la música indie y electrónica, Crystal Fighters ofrece una colección de canciones que no puedes dejar de escuchar. Desde los ritmos pegajosos de Plage hasta la energía de Love Alight, su música te transportará a un mundo de sonidos únicos y letras cautivadoras. No te pierdas temas como At Home, Follow y You & I. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Uno de los videoclips más icónicos de Crystal Fighters es You & I, un viaje visual que captura la esencia de la canción. Con paisajes naturales impresionantes y escenas vibrantes, el video refleja el optimismo y la energía positiva de la banda. Es una invitación a vivir el momento presente y a disfrutar de la belleza que nos rodea. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!