Damo Suzuki, tributo a una leyenda del Krauntrock (1950 – 2024)

«La música es comunicación. Es el mensaje que trata de experimentar. No puede haber reglas porque la música es una herramienta para crear. Puedes hacer música, pero si no te sientes libre, mejor no lo hagas. La música es una de las cosas que te hace libre. Si te limitas a un género, por ejemplo, heavy metal, entonces eso no es bueno. La música funciona como suplementos: puedes obtener mucha vitamina B, pero también necesitas vitamina D y vitamina C. Entonces estás sano, pero si tomas sólo una cosa, nunca será lo suficientemente buena. Mi música es como el fútbol: cada concierto empieza 0-0»

DAMO SUZUKI (CAN)

Tenía tan solo 16 años cuando compré mi primer disco de CAN en Ámsterdam. Soundtracks (1970) fue un revulsivo a mi conciencia de teenager en una sociedad franquista. Había escuchado por Radio Luxemburgo temas de su anterior álbum, Monster Movie (1969) y desde entonces entendí que CAN iba a marcar historia. El paso del tiempo me ha dado la razón. No hay un grupo actual transgresor que no cite a CAN como influencia. Su escuela marcó una pauta indisoluble.

De CAN también recuerdo mis locos veranos hippies en Cadaqués, Ibiza y Formentera, cuando por aquel entonces sonaba Mother Sky a todo trapo en las discos y baretos de moda. Todavía inmortalizo aquellos múltiples cuerpos hippies agitándose al son de los ritmos psicodélicos de la madre cielo.

Eran los tempos de Popol Vuh, Cluster, Faust, Kraftwerk, Neu, The Velvet Underground, Kevin Ayers, Pink Floyd, Captain Beefheart, Gong, Tangerine Dream, Amon Düüll, Frank Zappa, Jimi Hendrix, etc. Estas bandas no solo hacían buena música sino que además buscaban crear algo nuevo, diferente, que representase una nueva forma de entender el sonido, la cultura y la sociedad. Como bien dijo en cierta ocasión Damo Suzuki: «La música es libertad y cambio».

Siendo así, cuanta tristeza he sentido al saber de que Damo Suzuki, la voz principal de CAN, ha fallecido a los 74 años a causa de un cáncer de colon. Recordemos que anteriormente ya lo habían hecho Michael Karoli en 2001, Holger Czukay y Jaki Liebezeit en 2017. Curiosamente en la imagen los tres de la izquierda.

Quizás para muchos CAN no signifique nada, pero CAN fue una de las apuestas más radicales de la vanguardia europea durante las míticas décadas de los 60 y 70, las dos mejores cosechas creativas que ha dado la música. Su formación original estuvo conformada por Holger Czukay (bajo, edición de cintas), Irmin Schmidt (teclados), Michael Karoli (guitarra) y Jaki Liebezeit (batería). El grupo contó con varios vocalistas, entre ellos el estadounidense Malcolm Mooney (1968–1970) y el japonés Damo Suzuki (1970–1973). No obstante, varios músicos aleatorios fueron colaborando con la banda.

A pesar de ello, CAN siempre mantuvo intacto su eje principal. Gracias a la incorporación de la electrónica, la experimentación contemporánea, el free jazz, la percusión, el noise, la psicodelia y el rock, CAN tuvo una amplia visión de movimientos. Y como banda se consolidó dentro del movimiento Krautrock, la nueva ola experimental alemana que, por la originalidad y estructura de sus composiciones y la aplicación de nuevas tecnologías y estilos transgresores, marcó una tendencia internacional.

Damo Suzuki, permaneció con CAN durante tres esplendorosos años en los cuales dejó su imborrable huella. Discos legendarios como el mencionado Soundtracks (1970), TagoMago (1971), Ege Bamyasi (1972) y Future Days (1973) son testigos directos de esa maestría sónica. Posteriormente, CAN prosiguió su andadura solitaria, viajando de ciudad en ciudad, de país en país. Los encuentros entre distintas culturas y situaciones motivaba su ávido espíritu de aventura y allñi donde se encontraba Damo dedicaba su energía a sus múltiples y extrañas jam sessions (Jelly Planet, Mugstar, Oresud Space Colletive, etc.), o colaboraciones improvisadas con artistas callejeros (sound carriers o portadores de sonido). Pero sobre todo su principal objetivo fue siempre vivir según su propia filosofía de vida:

«Si haces algo porque alguien te obliga a hacerlo, entonces lo estás haciendo mal. La libertad es un valor fundamental y la gente hoy en día no tiene eso. Cada día es una aventura, una nueva película donde la gente no busca por sí misma música nueva, sino que permiten que otros tomen decisiones para ellos. Eso les quita la aventura y la vida sin aventura no es nada. La creatividad es una energía que tiene un efecto liberador. La energía es lo más importante en la vida. Es el motor que mueve la vida» (Damo Suzuki).

CAN estuvo marcado por dos épocas muy diferenciadas. Una experimental con Damon Suzuki a la cabeza, y otra sin él. Con la primera, a excepción de su primer disco Monsters Movie (1969), la experimentación y el atrevimiento marcaron el motor de la banda. A partir de la marcha de Damo, CAN inició una incursión musical diferente, mezclando el exotismo con ciertos aspectos de jazz (de 1974 a 1980). Entremedio separaciones, reagrupaciones, varios discos en directo y recopilatorios. Estaba claro que la banda buscaba desprenderse de la influencia Suzuki. Discos como Soon Over Babaluma (1974), Landed (1975), Flow Motion (1976), Saw Delight (1977), Out Of Reach (1978), Can (también conocido como Inner Space, 1979), demuestran ese intento de buscar otra línea de sonido.

Fue a partir de 1989 cuando la banda fue consciente de volver a los orígenes. Para mí una de los discos más representativo de este regreso más innovador es la que reflejaron en el disco Rite Time (1989) que, sin duda alguna, es una de las obras maestras de la banda sin Damo Suzuki. En el mismo año (1989) publicaron también Delay 1969 título que marca esa clara intención de volver al origen.

Por su parte, los trabajos en solitario de Damo Suzuki sin CAN muestran también esa ansia por demostrar una originalidad transgresora que muchas veces se acerca a la brutalidad sónica y al nihilismo musical. Es lo que tienes ser uno mismo y atreverse a hacer lo que otros rechazarían por diversas razones. El concepto de normalidad es muy personal y nunca debe ajustarse a parámetros herméticos. La imaginación desconoce esos límites. Así lo expresó el propio Damo Suzuki:

«Todo el mundo tiene un talento, pero la gente toma demasiada información de otras personas y que no puede crear nada dentro de sí mismos. Así que, si empiezas desde cero, entonces podrás hacer cosas hermosas y se harás mucho más rico espiritualmente» (Damo Suzuki).

No cabe duda pues de que tanto CAN como Damo Suzuki estaban hechos el uno para el otro. Cuando trabajaron juntos lograron sus 4 mejores álbumes (1969-1973) algo que separados nunca lograron hilvanar. Eso no significa que no haya temas por ambas partes que en solitario no fueran interesantes, pero como concepto global la separación no fue una baza positiva para el posterior desarrollo de ambos. Aun así, el propio Damo no quiere saber nada de de CAN cuando se le mencionan:

«Sinceramente, no tengo ganas de hablar sobre mi período en esa banda alemana. No me gusta usar mi energía en cosas que no cambian y nunca lo harán. Lo siento, no tengo interés: prefiero seguir moviéndome por mi propio camino» (Damo Suzuki para Medium).

Como conclusión diría que la gran aportación de Damo Suzuki y de CAN, junto a otros de su época, es que fueron todos ellos fueron capaces de usar su energía y creatividad para romper moldes e innovar dentro de una sociedad muy carcomida por el conservadurismo extremo, el miedo y la apatía. La Segunda Guerra Mundial, la posguerra, y posteriormente la Guerra Fría, así como otros conflictos como las guerras de Vietnam y Corea, etc… estaban marcando esa rancia idea de conservar todo y de rechazar cualquier iniciativa de cambio. Inglaterra lo logró romper las barreras con la irrupción del beat y otros movimientos. EEUU con la explosión del rock and roll y Alemania con el estallido del Krautrock. De ahí que la revolución musical de los 60 y 70 fuera tan mitificada ya que supuso una tremenda valentía por parte de una juventud que deseaba romper con el mainstream dominante, fenómeno que hoy en día es impensable.

«Todos formamos parte de un proceso natural. Si algo te está controlando, o te está condicionando, entonces no habrá “energía libre”. Internet, de alguna manera, es un buen desarrollo. Pero plataformas como Facebook y Twitter te mantienen alejado de lo básico. No apoyo esas redes que parecen darte cosas sin cargo y, al mismo tiempo, ganan una gran suma de dinero con información tuya. Son lobos vestidos con trajes de ángeles. Tienes miles de amigos… ¿Pero son realmente tus amigos? Debemos reaprender vivir en la realidad, no en la simulación» (Damo Suzuki para Medium).

Damo Suzuki, fue un japonés que surgió de sus actuaciones callejeras. Su aportación a CAN dio a la rigidez alemana espontaneidad y mística. Años más tarde de aquella mítica cresta innovadora, y tras haber pasado un tiempo alejado de la música, Damo regresó a la música siendo siempre fiel a su sentido de la improvisación. En muchos de sus temas Damo me recuerda a las largas sesiones improvisadas de sesiones de Jim Morrison o de Velvet Underground. Para él la música era una liberación de energía, esa energía que todos llevamos dentro y que por ello debe fluir libre, sin ataduras ni condicionantes que coarten su desenfrenada fluctuación. De ahí que cuando le preguntaron no hace mucho cuáles eran sus planes de futuro su respuesta fue contundente: «Ser Damo Suzuki».

DEP

(Japón, 16 de enero de 1950 – 9 de febrero de 2024)