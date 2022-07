Sobre Danny Elfman

Aunque es más conocido por su labor junto al director de cine Tim Burton, Danny Elfman compuso su primera banda de sonido para una película dirigida por su hermano de nombre The Forbidden Zone. Oingo Boingo, el grupo que Elfman había formado para realizar ese proyecto, terminó volviéndose una destacada banda de culto durante el período de la new wave. En 1985, Elfman conoció a Burton, que en aquel entonces daba sus primeros pasos como director. Luego de colaborar en la banda de sonido de Pee-Wee’s Big Adventure, Elfman y Burton volverían a trabajar juntos con frecuencia. Elfman se encargó, por ejemplo, de la música de Beetlejuice, Edward Scissorhands, Batman y The Nightmare Before Christmas. Elfman también compuso la música de muchas otras películas, casi todas de ambientación fantástica o extraña, como Darkman o Dick Tracy. Entre sus trabajos para televisión sobresale el tema de la serie animada The Simpsons

Fuente: Apple Music

Discografía de Danny Elfman

Big Mess (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!