David Orobosa Omoregie (nacido el 5 de junio de 1998), conocido profesionalmente como Dave o Santan Dave, es un rapero, cantante, compositor, productor de discos y actor inglés. Es uno de los raperos ingleses más reconocidos.

Su álbum debut, Psychodrama (2019), ganó el premio Mercury y el premio al álbum del año en los Brit Awards 2020. En julio de 2021, Dave lanzó su segundo álbum We’re All Alone in This Together.

ULTIMO LANZAMIENTO: We’re All Alone in This Together (2021)

DISCOGRAFÍA

Psychodrama (2019)

We’re All Alone in This Together (2021)

PRÓXIMOS CONCIERTOS

