Sobre David Byrne

David Byrne, nacido el 14 de mayo de 1952 en Dumbarton, Escocia, es un músico, compositor, cineasta y artista multidisciplinario, conocido principalmente como el líder y fundador de Talking Heads, la banda de new wave que marcó los años 70 y 80. Tras mudarse a Canadá y luego a Maryland, Byrne formó Talking Heads en 1975 con Chris Frantz y Tina Weymouth tras su paso por la Rhode Island School of Design. Su debut, Talking Heads: ’77 (1977), con el icónico Psycho Killer, les valió reconocimiento, seguido por discos como Remain in Light (1980), que integró ritmos africanos y funk, y Stop Making Sense (1984), considerado uno de los mejores álbumes en vivo de la historia. Tras la disolución de la banda en 1991, Byrne lanzó una prolífica carrera solista con discos como Rei Momo (1989), que explora ritmos latinos, y American Utopia (2018), adaptado a un aclamado espectáculo de Broadway. Ha colaborado con Brian Eno en My Life in the Bush of Ghosts (1981), un pionero del sampling, y con St. Vincent en Love This Giant (2012). Ganador de un Oscar, un Grammy y un Golden Globe, Byrne también ha destacado en cine (True Stories, 1986), teatro (Here Lies Love, 2023) y arte visual, consolidándose como un innovador incansable. Su último álbum, Who Is the Sky? (2025), incluye colaboraciones con St. Vincent y Hayley Williams.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de David Byrne

Who Is the Sky? (2025)

Rei Momo (1989)

Uh-Oh (1992)

David Byrne (1994)

Feelings (1997)

Look into the Eyeball (2001)

Grown Backwards (2004)

Everything That Happens Will Happen Today (2008, con Brian Eno)

Love This Giant (2012, con St. Vincent)

American Utopia (2018)

Who Is the Sky? (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo ecléctico de David Byrne, donde el new wave se encuentra con ritmos globales y letras ingeniosas. Desde el frenético Psycho Killer de Talking Heads hasta la reflexiva Everybody Laughs de su reciente Who Is the Sky?, esta playlist reúne himnos que combinan innovación musical y narrativa única. ¡Explora la genialidad de un artista que nunca deja de sorprender!

Videoclip Destacado

El videoclip de Everybody Laughs, dirigido por Gabriel Barcia-Colombo y estrenado en 2025 como el sencillo principal de Who Is the Sky?, es una explosión visual que refleja el espíritu experimental de David Byrne. Con una estética vibrante que combina escenas urbanas sobre un fondo negro, el vídeo captura el mensaje optimista de la canción sobre la vida cotidiana brilla en cada fotograma, invitando a los espectadores a un viaje alegre y surrealista. ¡Míralo ahora!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!