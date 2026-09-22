Sobre Deacon Blue

Deacon Blue se forman en Glasgow en 1985, cuando Ricky Ross se traslada desde Dundee tras dejar la docencia, y debutan teloneando a The Waterboys. La formación original suma a Lorraine McIntosh (voz), James Prime (teclados), Dougie Vipond (batería), Ewen Vernal (bajo) y Graeme Kelling (guitarra). Su single de debut, «Dignity», cuenta la historia de un barrendero municipal que ahorra para comprarse un barco y navegar por la costa oeste de Escocia, y con los años se convertiría en la canción más querida de Escocia, entrando en el Top 10 británico tras una segunda grabación en 1988. Su álbum de debut, Raintown (1987), vende más de un millón de copias y permanece año y medio en listas. When The World Knows Your Name (1989) llega al número uno, y Fellow Hoodlums (1991) y Whatever You Say, Say Nothing (1993) mantienen el pulso hasta que la banda se separa en pleno éxito, tras el recopilatorio Our Town (1994). Regresan en 1999 con Walking Back Home, y desde entonces han publicado seis álbumes más, el último, The Great Western Road (2025), que llega al número tres en el Reino Unido. En 2027 celebrarán el 40 aniversario de Raintown con una gira que incluye nueve fechas en España.

Discografía de Deacon Blue

Raintown (1987)

When the World Knows Your Name (1989)

Fellow Hoodlums (1991)

Whatever You Say, Say Nothing (1993)

Walking Back Home (1999)

Homesick (2001)

The Hipsters (2012)

A New House (2014)

Believers (2016)

City of Love (2020)

Riding on the Tide of Love (2021)

The Great Western Road (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Deacon Blue, el pop-soul escocés que sonó desde las bodas hasta las despedidas y hoy sigue llenando pabellones. Una playlist con cuatro décadas de himnos que, para media Escocia, forman parte de la banda sonora de su propia vida.

Videoclip Destacado

«Dignity», la canción con la que empieza todo, narra la historia de Bogie, un barrendero municipal de Glasgow que lleva veinte años recogiendo papeles y colillas mientras ahorra en secreto para comprarse una barca a la que pondrá el nombre de la canción, con la que planea navegar hacia el norte por la costa oeste de Escocia y demostrar que la dignidad se construye con constancia, no con suerte. El tema se ha convertido en un himno cívico escocés, coreado en bodas y funerales, y sonó en la ceremonia de clausura de los Juegos de la Commonwealth de Glasgow en 2014.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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