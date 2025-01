Sobre Death Cab For Cutie

Death Cab For Cutie es una banda de indie rock estadounidense formada en 1997 en Bellingham, Washington. El grupo comenzó como un proyecto solista del cantante y guitarrista Ben Gibbard, quien lanzó el cassette You Can Play These Songs with Chords. El éxito underground de este lanzamiento llevó a Gibbard a reclutar a Chris Walla (guitarra), Nick Harmer (bajo) y Nathan Good (batería). En 1998, lanzaron su primer álbum de estudio, Something About Airplanes. La banda continuó ganando popularidad con álbumes como We Have the Facts and We’re Voting Yes (2000) y The Photo Album (2001). Su cuarto álbum, Transatlanticism (2003), recibió elogios de la crítica y fue un éxito comercial. En 2005, firmaron con Atlantic Records y lanzaron Plans, que alcanzó el número cuatro en la lista de álbumes de Estados Unidos. Desde entonces, han seguido lanzando discos exitosos como Narrow Stairs (2008), Codes and Keys (2011), Kintsugi (2015) y Thank You for Today (2018). Su último álbum, Asphalt Meadows, se lanzó en 2022.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Death Cab For Cutie

Something About Airplanes (1998)

We Have the Facts and We’re Voting Yes (2000)

The Photo Album (2001)

Transatlanticism (2003)

Plans (2005)

Narrow Stairs (2008)

Codes and Keys (2011)

Kintsugi (2015)

Thank You for Today (2018)

Asphalt Meadows (2022)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en la música de Death Cab For Cutie con una playlist que incluye sus canciones más emblemáticas. Desde la melancólica I Will Follow You Into the Dark hasta la vibrante Soul Meets Body, esta selección te llevará a través de los momentos más destacados de su carrera. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

El videoclip más conocido de Death Cab For Cutie es Soul Meets Body. Este video captura la esencia de la canción y ha tenido un gran éxito entre sus fans desde su lanzamiento. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!