BIOGRAFÍA DE DEATH FROM ABOVE

Un dueto de rock que no se doblega ante nadie y cuyas creaciones te acelerarán el corazón. Death from Above 1979 es una banda canadiense que desde el 2001 ha desarrollado una poderosa personalidad noise-rock complementada con rasgos del dance y el punk. Irreverentes hasta el tuétano, Sebastien Grainger y Jesse F. Keeler encuentran en cada sencillo una nueva forma de reinventarse y proponer sonidos energéticos de inconfundible origen en el nuevo milenio.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE DEATH FROM ABOVE

You’re a Woman, I’m a Machine (2004)

The Physical World (2014)

Outrage! Is Now (2017)

Puedes escuchar todos sus discos en diversas plataformas digitales de streaming como, por ejemplo, Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando esta completa playlist en la han reunido las canciones más importantes de su carrera:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!