BIOGRAFÍA DE DEERHUNTER

Liderada por el carismático Bradford Cox, Deerhunter es una banda indescriptible, igualmente capaz de crear el más extraño indie-ambient o canciones pop apacibles y melodiosas. En ocasiones beligerante y en otras delicada – y a veces ambas cosas a la vez -, su música puede pasar de las cacofónicas texturas del debut Deerhunter (2004) a la experimentación abstracta de Cryptograms (2007). Tras obtener el reconocimiento universal con el elegante Microcastle (2008), el grupo continuó desafiándose a sí mismo y su público con sus siguientes trabajos, entre ellos el crudo Monomania (2013) y el frágil aunque incisivo Why Hasn’t Everything Already Disappeared? (2019)

DISCOGRAFÍA DE DEERHUNTER

Turn It Up Faggot (2005)

Cryptograms (2007)

Microcastle (2008)

Weird Era Cont. (2008)

Halcyon Digest (2010)

Monomania (2013)

Fading Frontier (2015)

Why Hasn’t Everything Already Disappeared? (2019)

IMPRESCINDIBLES

