Deftones es una banda estadounidense de metal alternativo formada en 1988 en Sacramento, California. Con su sonido distintivo que mezcla elementos de metal, rock alternativo y shoegaze, se han convertido en una de las bandas más influyentes de su género. Su primer álbum, Adrenaline, lanzado en 1995, les permitió ganar una base de seguidores leales. En 1997, alcanzaron un éxito mayor con Around the Fur, que incluye los sencillos My Own Summer (Shove It) y Be Quiet and Drive (Far Away). En 2000, lanzaron White Pony, considerado su obra maestra, que les valió un Grammy por la canción Elite. A lo largo de su carrera, Deftones ha lanzado varios álbumes aclamados, como Deftones (2003), Diamond Eyes (2010) y Ohms (2020). Su capacidad para evolucionar y experimentar con su sonido ha mantenido su relevancia en la escena musical.

Para los amantes del metal alternativo, hemos creado una playlist con las canciones más icónicas de Deftones. Desde Change (In the House of Flies) hasta Digital Bath y Diamond Eyes, esta colección captura la esencia de su música poderosa y emotiva. ¡Escúchalo aquí!

Change (In the House of Flies) de Deftones es un videoclip atmosférico y enigmático que refleja la esencia oscura y emocional de la canción. En un paisaje surrealista y sombrío, el video muestra escenas intrigantes de transformación y decadencia, simbolizando la metamorfosis emocional. Las imágenes hipnóticas y la dirección artística subrayan la angustia y la melancolía de la letra, creando una experiencia visual y auditiva intensa que resulta inolvidable para los espectadores.

