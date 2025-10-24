Sobre Depeche Mode

Depeche Mode, formada en 1980 en Basildon, Essex, Inglaterra, es una de las bandas más influyentes del synth-pop y la música electrónica. Originalmente compuesta por Dave Gahan (voz), Martin Gore (teclados, guitarra, voz, composición), Andrew Fletcher (teclados, bajo, fallecido en 2022) y Vince Clarke (teclados, composición, hasta 1981), la banda adoptó su nombre de una revista francesa de moda. Tras la salida de Clarke, Alan Wilder (teclados, batería, 1982-1995) se unió, consolidando su sonido. Su debut, Speak & Spell (1981, Mute Records), incluyó el hit Just Can’t Get Enough, pero fue con Construction Time Again (1983) y Some Great Reward (1984) que abrazaron un sonido industrial. Black Celebration (1986) y Music for the Masses (1987) los catapultaron a la fama global, seguidos por Violator (1990), con clásicos como Personal Jesus y Enjoy the Silence, vendiendo 16 millones de copias. Tras altibajos, incluyendo la adicción de Gahan y la salida de Wilder, continuaron con discos como Ultra (1997) y Playing the Angel (2005). Su decimoquinto álbum, Memento Mori (2023), grabado tras la muerte de Fletcher, reflexiona sobre la mortalidad y alcanzó el puesto 2 en el Reino Unido. Con más de 100 millones de discos vendidos y giras masivas, Depeche Mode sigue siendo un icono cultural.

Discografía de Depeche Mode

Speak & Spell (1981)

A Broken Frame (1982)

Construction Time Again (1983)

Some Great Reward (1984)

Black Celebration (1986)

Music for the Masses (1987)

Violator (1990)

Songs of Faith and Devotion (1993)

Ultra (1997)

Exciter (2001)

Playing the Angel (2005)

Sounds of the Universe (2009)

Delta Machine (2013)

Spirit (2017)

Memento Mori (2023)

Adéntrate en el universo sonoro de Depeche Mode con una selección de sus temas más icónicos. Desde el electrizante Just Can’t Get Enough hasta el eterno Enjoy the Silence y el introspectivo Where’s the Revolution, esta playlist captura su evolución desde el synth-pop bailable hasta un sonido oscuro y emocional. Perfecta para fans de siempre y nuevos oyentes que buscan melodías que combinan intensidad y sofisticación, esta colección es una puerta al legado de una banda legendaria. ¡Déjate llevar por su magnetismo!

No te pierdas el videoclip de Enjoy the Silence de Depeche Mode, una obra maestra visual que encapsula la esencia de Violator (1990). Dirigido por Anton Corbijn, el video muestra a Dave Gahan como un rey solitario vagando por paisajes de Escocia, Suiza y Portugal, cargando una silla plegable en busca de paz. La imaginería surrealista, con colores saturados y una estética minimalista, refleja la lucha interna de la letra, creando un contraste poético con el ritmo bailable de la canción. ¡Un videoclip icónico que eleva la experiencia de Depeche Mode!

