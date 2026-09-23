Sobre Depresión Sonora

Depresión Sonora es el proyecto de Marcos Crespo (Vallecas, Madrid, 1997), nacido en 2020 durante el confinamiento, cuando canciones caseras grabadas con cajas de ritmo y sonido lo-fi como «Ya No Hay Verano» empezaron a circular por redes sociales. Fichado por Sonido Muchacho, publica su EP homónimo (2020) y debuta en formato álbum con El Arte de Morir Muy Despacio (2022), germen de temas como «Voy a Explotar». Tras un parón de tres años, en 2025 regresa con Los Perros No Entienden Internet (…Y Yo No Entiendo de Sentimientos), su segundo disco, un trabajo más atmosférico y áspero que confirma su viraje hacia el post-punk y el darkwave. El álbum le ha llevado a girar sin descanso por España, Latinoamérica y Estados Unidos, y a pasar por carteles como el Low Festival o el VESU. En septiembre de 2026 anuncia «Vacaciones por Europa», su primera gira europea a esta escala, con parada en salas como el Moth Club de Londres o el SO36 de Berlín.

Discografía de Depresión Sonora

El Arte de Morir Muy Despacio (2022)

Los Perros No Entienden Internet (…Y Yo No Entiendo de Sentimientos) (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo de Depresión Sonora, donde las cajas de ritmo caseras y la voz quebrada de Marcos Crespo convierten el malestar cotidiano en himno generacional. Una playlist para entender por qué una habitación durante un confinamiento acabó llenando salas a los dos lados del Atlántico.

Videoclip Destacado

El videoclip de «Voy a Explotar», séptimo corte de El Arte de Morir Muy Despacio, sigue a Marcos Crespo como único protagonista por el barrio madrileño de Azca, grabado íntegramente en cámara Kodak. El vídeo contrasta la fachada de oficinas y grandes firmas de la superficie con el submundo de aparcamientos, túneles y zonas en decadencia del barrio, mientras se intercalan dibujos animados de heridas y explosiones que traducen visualmente esa sensación de «voy a explotar» que da título a la canción. Dirige el vídeo Sergiososo, con dirección de fotografía de Pablo Garrido Carreras.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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