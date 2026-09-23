Sobre Depresión Sonora
Depresión Sonora es el proyecto de Marcos Crespo (Vallecas, Madrid, 1997), nacido en 2020 durante el confinamiento, cuando canciones caseras grabadas con cajas de ritmo y sonido lo-fi como «Ya No Hay Verano» empezaron a circular por redes sociales. Fichado por Sonido Muchacho, publica su EP homónimo (2020) y debuta en formato álbum con El Arte de Morir Muy Despacio (2022), germen de temas como «Voy a Explotar». Tras un parón de tres años, en 2025 regresa con Los Perros No Entienden Internet (…Y Yo No Entiendo de Sentimientos), su segundo disco, un trabajo más atmosférico y áspero que confirma su viraje hacia el post-punk y el darkwave. El álbum le ha llevado a girar sin descanso por España, Latinoamérica y Estados Unidos, y a pasar por carteles como el Low Festival o el VESU. En septiembre de 2026 anuncia «Vacaciones por Europa», su primera gira europea a esta escala, con parada en salas como el Moth Club de Londres o el SO36 de Berlín.
Discografía de Depresión Sonora
- El Arte de Morir Muy Despacio (2022)
- Los Perros No Entienden Internet (…Y Yo No Entiendo de Sentimientos) (2025)
Descubre sus canciones imprescindibles
Sumérgete en el universo de Depresión Sonora, donde las cajas de ritmo caseras y la voz quebrada de Marcos Crespo convierten el malestar cotidiano en himno generacional. Una playlist para entender por qué una habitación durante un confinamiento acabó llenando salas a los dos lados del Atlántico.
Videoclip Destacado
El videoclip de «Voy a Explotar», séptimo corte de El Arte de Morir Muy Despacio, sigue a Marcos Crespo como único protagonista por el barrio madrileño de Azca, grabado íntegramente en cámara Kodak. El vídeo contrasta la fachada de oficinas y grandes firmas de la superficie con el submundo de aparcamientos, túneles y zonas en decadencia del barrio, mientras se intercalan dibujos animados de heridas y explosiones que traducen visualmente esa sensación de «voy a explotar» que da título a la canción. Dirige el vídeo Sergiososo, con dirección de fotografía de Pablo Garrido Carreras.
PRÓXIMOS CONCIERTOS
No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.
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