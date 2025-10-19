Sobre Devendra Banhart
Devendra Banhart es un músico, cantautor y artista visual venezolano-estadounidense nacido el 30 de mayo de 1981 en Houston, Texas. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó con su madre a Caracas, donde pasó su infancia antes de regresar a Estados Unidos. Su formación artística en el San Francisco Art Institute marcó el inicio de una carrera que ha fusionado música, arte y espiritualidad.
Considerado uno de los pioneros del freak folk y el neo-psicodelismo, Banhart debutó en 2002 con The Charles C. Leary y Oh Me Oh My, discos caseros que captaron la atención por su estilo lo-fi y lírica surrealista. Su consagración llegó con Rejoicing in the Hands y Niño Rojo (2004), seguidos por el ambicioso Cripple Crow (2005), que consolidó su estatus como figura clave del folk alternativo.
A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Antony Hegarty, Beck, Joanna Newsom, Rodrigo Amarante y Cate Le Bon, quien produjo su álbum más reciente, Flying Wig (2023). Su música, cantada en inglés y español, mezcla influencias de tropicália, folk latinoamericano, rock psicodélico y pop experimental, con una sensibilidad poética que lo hace único.
Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music
Discografía de Devendra Banhart
- The Charles C. Leary (2002)
- Oh Me Oh My (2002)
- Rejoicing in the Hands (2004)
- Niño Rojo (2004)
- Cripple Crow (2005)
- Smokey Rolls Down Thunder Canyon (2007)
- What Will We Be (2009)
- Mala (2013)
- Ape in Pink Marble (2016)
- Ma (2019)
- Flying Wig (2023)
Descubre sus canciones imprescindibles
Si quieres adentrarte en el universo sonoro de Devendra Banhart, esta playlist es el mejor punto de partida. Desde la dulzura de I Feel Just Like a Child hasta la introspección de Never Seen Such Good Things, pasando por joyas como Carmensita y Fig in Leather, cada canción es una invitación a explorar su mundo íntimo, espiritual y profundamente humano.
Videoclip Destacado
El videoclip de Sirens (2023), dirigido por Joseph Wasilewski, es una de las piezas visuales más destacadas de Devendra Banhart. Con una estética onírica y melancólica, el vídeo acompaña una canción que explora el espacio entre el dolor y el deseo. Protagonizado por Tim Heidecker y Mitra Jouhari, es una muestra de su sensibilidad artística y narrativa.
