Devendra Banhart es un músico, cantautor y artista visual venezolano-estadounidense nacido el 30 de mayo de 1981 en Houston, Texas. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó con su madre a Caracas, donde pasó su infancia antes de regresar a Estados Unidos. Su formación artística en el San Francisco Art Institute marcó el inicio de una carrera que ha fusionado música, arte y espiritualidad.

Considerado uno de los pioneros del freak folk y el neo-psicodelismo, Banhart debutó en 2002 con The Charles C. Leary y Oh Me Oh My, discos caseros que captaron la atención por su estilo lo-fi y lírica surrealista. Su consagración llegó con Rejoicing in the Hands y Niño Rojo (2004), seguidos por el ambicioso Cripple Crow (2005), que consolidó su estatus como figura clave del folk alternativo.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Antony Hegarty, Beck, Joanna Newsom, Rodrigo Amarante y Cate Le Bon, quien produjo su álbum más reciente, Flying Wig (2023). Su música, cantada en inglés y español, mezcla influencias de tropicália, folk latinoamericano, rock psicodélico y pop experimental, con una sensibilidad poética que lo hace único.

Discografía de Devendra Banhart

The Charles C. Leary (2002)

Oh Me Oh My (2002)

Rejoicing in the Hands (2004)

Niño Rojo (2004)

Cripple Crow (2005)

Smokey Rolls Down Thunder Canyon (2007)

What Will We Be (2009)

Mala (2013)

Ape in Pink Marble (2016)

Ma (2019)

Flying Wig (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en el universo sonoro de Devendra Banhart, esta playlist es el mejor punto de partida. Desde la dulzura de I Feel Just Like a Child hasta la introspección de Never Seen Such Good Things, pasando por joyas como Carmensita y Fig in Leather, cada canción es una invitación a explorar su mundo íntimo, espiritual y profundamente humano.

Videoclip Destacado

El videoclip de Sirens (2023), dirigido por Joseph Wasilewski, es una de las piezas visuales más destacadas de Devendra Banhart. Con una estética onírica y melancólica, el vídeo acompaña una canción que explora el espacio entre el dolor y el deseo. Protagonizado por Tim Heidecker y Mitra Jouhari, es una muestra de su sensibilidad artística y narrativa.

