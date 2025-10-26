Sobre DIIV
DIIV es una banda estadounidense de indie rock y shoegaze formada en Brooklyn, Nueva York, en 2011 por Zachary Cole Smith, exmiembro de Beach Fossils. Su sonido se caracteriza por una mezcla envolvente de guitarras reverberantes, atmósferas etéreas y voces introspectivas, influenciado por el dream pop, el post-punk y el grunge de los años 80 y 90.
El debut de la banda, Oshin (2012), fue recibido con entusiasmo por la crítica especializada, destacando por su estética lo-fi y su capacidad para evocar paisajes emocionales a través de capas de guitarra. En 2016, publicaron Is the Is Are, un álbum más ambicioso y personal, marcado por las luchas internas de Smith con la salud mental y la adicción, pero también por una evolución sonora más pulida.
Su tercer disco, Deceiver (2019), supuso un giro más oscuro y denso, con influencias del grunge y el slowcore, y letras que abordan la redención y el dolor. En 2024, la banda regresó con Frog in Boiling Water, un álbum conceptual que reflexiona sobre la alienación contemporánea y la crisis existencial, consolidando a DIIV como una de las propuestas más profundas y consistentes del indie actual.
La formación actual incluye a Zachary Cole Smith (voz y guitarra), Andrew Bailey (guitarra), Colin Caulfield (bajo, teclados, guitarra y voz) y Ben Newman (batería).
Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music
Discografía de DIIV
- Oshin (2012)
- Is the Is Are (2016)
- Deceiver (2019)
- Frog in Boiling Water (2024)
Descubre sus canciones imprescindibles
¿Quieres sumergirte en el universo sonoro de DIIV? Esta playlist reúne sus temas más representativos, desde la luminosidad de Doused y Under the Sun hasta la introspección de Skin Game y Brown Paper Bag. Ideal para quienes buscan una experiencia musical envolvente, melancólica y emocionalmente intensa.
Videoclip Destacado
Uno de los videoclips más destacados de DIIV es Skin Game, que acompaña el primer sencillo de Deceiver. Con una estética sombría y cinematográfica, el vídeo refleja el tono introspectivo del álbum y la evolución artística de la banda.
PRÓXIMOS CONCIERTOS
No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo la banda estadounidense.
¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!