DIIV es una banda estadounidense de indie rock y shoegaze formada en Brooklyn, Nueva York, en 2011 por Zachary Cole Smith, exmiembro de Beach Fossils. Su sonido se caracteriza por una mezcla envolvente de guitarras reverberantes, atmósferas etéreas y voces introspectivas, influenciado por el dream pop, el post-punk y el grunge de los años 80 y 90.

El debut de la banda, Oshin (2012), fue recibido con entusiasmo por la crítica especializada, destacando por su estética lo-fi y su capacidad para evocar paisajes emocionales a través de capas de guitarra. En 2016, publicaron Is the Is Are, un álbum más ambicioso y personal, marcado por las luchas internas de Smith con la salud mental y la adicción, pero también por una evolución sonora más pulida.

Su tercer disco, Deceiver (2019), supuso un giro más oscuro y denso, con influencias del grunge y el slowcore, y letras que abordan la redención y el dolor. En 2024, la banda regresó con Frog in Boiling Water, un álbum conceptual que reflexiona sobre la alienación contemporánea y la crisis existencial, consolidando a DIIV como una de las propuestas más profundas y consistentes del indie actual.

La formación actual incluye a Zachary Cole Smith (voz y guitarra), Andrew Bailey (guitarra), Colin Caulfield (bajo, teclados, guitarra y voz) y Ben Newman (batería).

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de DIIV

Oshin (2012)

Is the Is Are (2016)

Deceiver (2019)

Frog in Boiling Water (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

¿Quieres sumergirte en el universo sonoro de DIIV? Esta playlist reúne sus temas más representativos, desde la luminosidad de Doused y Under the Sun hasta la introspección de Skin Game y Brown Paper Bag. Ideal para quienes buscan una experiencia musical envolvente, melancólica y emocionalmente intensa.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más destacados de DIIV es Skin Game, que acompaña el primer sencillo de Deceiver. Con una estética sombría y cinematográfica, el vídeo refleja el tono introspectivo del álbum y la evolución artística de la banda.

